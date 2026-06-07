El caballo que lleva el nombre de Nules por toda España

En el municipio vallisoletano de Hornillos de Eresma se asienta la Yeguada La Generala, un proyecto familiar que representa el compromiso y la dedicación a la cría del caballo de pura raza española. Y su último ejemplar de renombre tiene un estrecho vínculo con Nules.

'Nulero FR' durante uno de sus concursos. / Mediterráneo

No en vano la yeguada fue fundada hace casi 20 años por Francisco Roselló, originario de esta población de la Plana Baixa, cuyo legado sigue hoy en manos de su hijo, Francisco Roselló (Franvi).

Empezaron con la adquisición de cuatro yeguas de origen Escalera y Guardiola, dos de las líneas más antiguas y reconocidas dentro de la raza.

Vínculo con Nules

El vínculo con Nules, con especial recuerdo para los abuelos José Roselló Puchol y Consuelo Baldó Vives, lejos de diluirse con el paso del tiempo, se ha consolidado como un pilar de la yeguada.

Cada año, los potros nacidos en la casa reciben su nombre siguiendo el abecedario. Y así, al llegar a la N, nació un potro destinado s ser un símbolo. Sin dudarlo, fue nombrado Nulero FR, como homenaje a su origen familiar. Su andadura en los concursos morfológicos comenzó en 2024, en el Concurso de Villamanta (Madrid), donde fue tercero en el Campeonato de la Comunidad de Madrid en la Sección 4ª de potros de dos años.

Temporada actual

En la presente temporada debutó en el VII Concurso Morfológico de SERVA, en Sevilla, presentado a la mano por Francis García y bajo las riendas del jinete Antonio Verdejo, siendo campeón de la Sección 8ª (sementales de 4 años) y subcampeón adulto absoluto.

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Un logro de gran valor que le permite sumar puntos de cara al XII Campeonato del Mundo el Caballo de Pura Raza Española, y que proyecta a Nules en toda España.