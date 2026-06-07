Centenares de vecinos de Almassora acompañan a Santa Quitèria en su regreso a la ermita

Almassora ha vivido este domingo uno de los actos más emotivos y arraigados del calendario festivo, como es la tradicional Tornà de la imagen de la patrona a su ermita. Centenares de vecinos han acompañado a Santa Quitèria en este recorrido, demostrando una vez más la profunda devoción que el municipio profesa a su patrona.

Galería | Procesión Almazora / Erik Pradas

La comitiva ha partido desde la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora encabezada por la reina de las fiestas, Martina Caparrós Mezquita, junto a las damas de su corte de honor, Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero. Tras ellas han desfilado los miembros de la corporación municipal, presididos por la alcaldesa, María Tormo, así como el mantenedor de las fiestas, Sergi González, además de representantes de entidades y numerosos vecinos.

Misa y almuerzo

El recorrido hasta el paraje de Santa Quitèria ha estado acompañado por música popular. Una vez en la ermita, los asistentes han participado en el tradicional almuerzo organizado por el Ayuntamiento y la Junta Local de Fiestas, antes de asistir a la misa celebrada en honor a la patrona.

Con el objetivo de facilitar la participación ciudadana, el Ayuntamiento habilitó durante toda la mañana un servicio gratuito de autobús con diferentes paradas distribuidas por el municipio, conectando los distintos barrios con la ermita.

Alta participación

La alcaldesa, María Tormo, ha destacado la gran acogida que han tenido las fiestas patronales y la elevada participación registrada en las cerca de 150 actividades programadas. “Santa Quitèria vuelve a su ermita arropada por el cariño y la devoción de todo un pueblo. Esta Tornà simboliza el profundo vínculo que une a los almassorins con su patrona y pone el mejor broche posible a unas fiestas vividas con intensidad, respeto a nuestras tradiciones y una extraordinaria participación”, ha señalado Tormo.

Agradecimiento

Tormo también ha querido agradecer el trabajo de la Junta Local de Fiestas, peñas, asociaciones, cuerpos de seguridad, servicios municipales y voluntarios que han contribuido al éxito de las celebraciones. “Las fiestas son posibles gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas que trabajan durante meses para que Almassora disfrute de unas celebraciones de las que sentirnos orgullosos”, ha afirmado la alcaldesa.

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Con la mirada puesta ya en el próximo calendario festivo, el Ayuntamiento continúa trabajando en la organización de las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser, previstas para el próximo mes de octubre.