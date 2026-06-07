Instalan dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en Almenara

La Cooperativa Eléctrica Casablanca (EDFA Casablanca) ha instalado dos nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en la Playa Casablanca de Almenara. La infraestructura se encuentra situada en la calle Bovar, junto al parque municipal, una ubicación que facilitará el acceso al servicio tanto a los vecinos como a las personas que visitan la zona. Estos son los dos primeros puntos que se instalan en el núcleo marítimo y se suman a los que ya hay en el núcleo urbano de la localidad.

La actuación ha supuesto una inversión de 13.606 euros y ha contado con una subvención de 3.960 euros, procedente del Plan MOVES III del Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los puntos de recarga funcionarán mediante la aplicación Electromaps, que permitirá a los usuarios localizar la instalación, activar el servicio y gestionar las recargas desde sus dispositivos móviles. Se podrá descargar desde el siguiente enlace: https://www.electromaps.com/es/app

Tarifas y ventajas

Además, se han establecido dos modalidades de tarifarias diferenciadas. La primera de ellas es una tarifa general, destinada a aquellos usuarios que no sean socios de la cooperativa, y las segunda es una tarifa específica para socios, con condiciones económicas más ventajosas.

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El Ayuntamiento de Almenara valora positivamente la instalación de estos dos puntos de recarga, que amplían la oferta de servicios disponibles para los vehículos eléctricos en la localidad. Asimismo, cabe señalar que el consistorio ha colaborado con la iniciativa mediante la cesión del dominio público. De esta manera, continúa impulsando y favoreciendo el uso de energías más limpias en el ámbito del transporte.