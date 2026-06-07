Moncofa vuelve a contar con seis merenderos y amplía su oferta de ocio junto al mar

Moncofa sigue reforzando los servicios y atractivos turísticos del litoral con la incorporación de un nuevo merendero en la zona sur del casco urbano de la playa. El Ayuntamiento ha adjudicado la explotación de esta instalación de temporada, cuya concesión tendrá una duración de cuatro años, consolidando así su apuesta por mejorar la experiencia de los residentes y visitantes, en uno de los principales espacios de ocio del municipio.

La concesión se desarrollará dentro del dominio público marítimo-terrestre, por lo que estará sujeta a la correspondiente autorización anual de la Demarcación de Costas.

El establecimiento estará destinado a la venta de bebidas y comidas, y dispondrá de una superficie máxima de 140 m2, de los cuales hasta 20 m2 corresponderán a una zona cerrada, mientras que el resto será una amplia área abierta, orientada al disfrute del entorno marítimo. Además, el proyecto contempla la posibilidad de habilitar hasta 30 m2 adicionales para la instalación de aseos públicos y gratuitos, un servicio que contribuirá a incrementar la comodidad de los usuarios de la playa.

Establecimientos

Con esta nueva incorporación, Moncofa ampliará una red de establecimientos que actualmente cuenta con cinco merenderos, distribuidos a lo largo de su fachada litoral. Cuatro de ellos se encuentran en el frente marítimo del casco urbano y otro en el sector C, junto al límite con la playa de Xilxes. La apertura de este nuevo espacio permitirá equilibrar la oferta de servicios en una zona que, hasta ahora, disponía de menos opciones de restauración y ocio junto al mar.

El alcalde del muncipio, Wences Alós, ha destacado la importancia de seguir incrementando este tipo de instalaciones, especialmente durante los meses de verano, cuando la población aumenta hasta alcanzar alrededor de 50.000 personas y recibe una importante afluencia de visitantes durante los fines de semana. “Muchos usuarios demandan establecimientos próximos al mar en los que poder disfrutar de bebidas y comidas en un entorno privilegiado”, ha señalado.

La ubicación elegida resulta especialmente estratégica, ya que se encuentra a escasos 300 metros del desarrollo urbanístico de Belcaire Norte, una zona en expansión que actualmente carece de espacios de ocio de estas características. La puesta en marcha del nuevo merendero acercará servicios a residentes y turistas, evitará desplazamientos a áreas más céntricas y contribuirá a dinamizar uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento del litoral moncofense.

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Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora continua de las playas de Moncofa, combinando servicios de calidad, accesibilidad y una oferta de ocio que permita seguir consolidando el municipio como un destino atractivo para disfrutar del Mediterráneo durante todo el año.