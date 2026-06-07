Onda activa una nueva ayuda para sufragar hasta el 90% de los gastos de las sedes de sus barrios

El Ayuntamiento de Onda ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinada a apoyar el funcionamiento de las sedes sociales de los barrios del municipio, una iniciativa dotada con 18.000 euros que permitirá a las asociaciones beneficiarias sufragar hasta el 90% de los gastos subvencionables derivados del mantenimiento de estos espacios de encuentro vecinal.

Tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, las asociaciones de barrio ya pueden solicitar estas ayudas municipales destinadas a sufragar los gastos de funcionamiento de sus sedes sociales. La línea está dirigida a entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones que desarrollan actividades festivas tradicionales y no disponen de un local cedido por el Ayuntamiento.

La concejala de Barrios de Onda, Marta Villanueva, ha destacado la importancia de esta línea de ayudas para fortalecer la actividad que desarrollan los colectivos vecinales a lo largo de todo el año. “Los barrios forman parte de la identidad de Onda y desempeñan un papel fundamental en la vida social y festiva del municipio. Con estas ayudas queremos seguir acompañándolos y facilitando que puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones”, ha señalado.

Asimismo, Villanueva ha recordado que desde el Ayuntamiento se ofrece asesoramiento directo a las asociaciones durante todo el proceso de tramitación para facilitar la presentación de solicitudes y resolver cualquier duda.

Apoyo a la vida vecinal

Estas subvenciones tienen como finalidad contribuir al mantenimiento de las sedes sociales que utilizan las asociaciones de barrio para organizar actividades, reuniones y encuentros vecinales, favoreciendo así la participación ciudadana y la conservación de las tradiciones locales.

Entre los gastos subvencionables se incluyen los derivados del arrendamiento de locales destinados al desarrollo de actividades festivas y asociativas, siempre que estén debidamente justificados y se ajusten a los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria.

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva y las cuantías se determinarán en función de los gastos acreditados por cada entidad, garantizando un reparto equitativo de los recursos disponibles.

Cercanía y compromiso con todos los barrios

Esta convocatoria se enmarca en la apuesta municipal por reforzar la relación directa con los barrios y seguir respaldando la labor que desarrollan las asociaciones vecinales durante todo el año. A través del área de Barrios y Núcleos Diseminados, el Ayuntamiento mantiene un contacto permanente con los representantes vecinales para conocer sus necesidades, recoger propuestas y atender de forma cercana las demandas de cada zona del municipio.

En este sentido, el equipo de gobierno impulsa iniciativas de escucha activa como las reuniones periódicas de Barri a Barri con las asociaciones y trabaja de forma coordinada, a través del área de Fiestas y Tradiciones, para mejorar instalaciones, servicios y recursos vinculados a las fiestas y actividades que se celebran en los distintos barrios de Onda.

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“Para este equipo de gobierno todos los barrios de Onda son importantes y todos merecen sentirse escuchados, atendidos y respaldados. Nuestro objetivo es seguir estando al lado de los vecinos, colaborando con sus asociaciones y ayudándoles a que sigan siendo un motor de convivencia”, ha añadido Villanueva.