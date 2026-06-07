Vilafamés pone el broche a una semana de cine al aire libre con la gala final del FIV

Vilafamés ha cerrado la quinta edición de su Festival Internacional de Cine con una gran gala y la entrega de premios, en la pllaza de la Font. El certamen culmina así una semana de proyecciones al aire libre que ha reunido al público cada noche, de lunes a viernes, a partir de las 22.00 horas, en uno de los enclaves más céntricos del municipio.

La edición de este año ha contado con 30 cortometrajes en la Sección Oficial, proyectados durante cinco pases nocturnos en la plaza de la Font. La programación ha combinado títulos nacionales e internacionales y ha contado, según la organización, con una destacada acogida por parte del público. Ya en la sesión inaugural, más de 150 personas ocuparon sus asientos para asistir al arranque del festival, una respuesta que el director del FIV, Sergi González, valoró como una muestra del “arraigo del festival” y de su consolidación en el calendario cultural de Vilafamés y de la provincia.

Premiados

El evento ha incluido también la entrega de premios en las diferentes categorías que reconoce este certamen cultural. Así, el premio Facsa al Mejor guión, que ha sido entregado por el responsable de zona de Facsa, Vicent Ramos, ha correspondido a Teresa Bellón y César F. Calvillo, por In Memoriam. El premio Globeenergy a la Mejor dirección, que ha entregado el concejal del Ayuntamiento de Vilafamés, Raul Forcadell, ha sido para Lucas Parra, por Ser un hombre. En el caso del premio de la Concejalía de Igualdad al Mejor cortometraje contra la violencia machista, que ha entregado también Raul Forcadell, ha sido para Jorge Yebra, por Sola y borracha. Por otra parte, el premio New Tiles a la Mejor interpretación masculina, que ha entregado Sara Suller, en representación de la firma, ha sido para Milo Taboada, por Cara de cona. En esta línea el premio MACVAC a la Mejor interpretación femenina, que ha entregado el gerente del MACVAC, Joan Feliu, ha sido para Julia Fortaña, por el corto La Barraca. Por otra parte, el premio Valores Colorobbia, que ha entragado la directora de Relaciones Institucionales de la firma, María Dolores Parra, ha sido para Julia Castaño, actriz protagonista de La Barraca. Asimismo, el premio Caixa Rural Vilafamés del Público, que ha entregado el presidente de la entidad, Lluís Andreu, ha sido para Cara de cona, de Guillermo Oliveira, que ha recogido el actor Milo Taboada. Finalmente, el premio Vilafamés, la mirada interior al Mejor cortometraje, que ha entregado el alcalde de Vilafamés, Abel Ibáñez, fue para Te dejo el mar, de Alfredo Andreu.

Protagonista

La gala ha tenido como una de sus protagonistas a Lucía Jiménez, que ha recibido el premio Magnanimvs, el galardón honorífico del festival, de manos de Guillem Centelles, de Bodegas Mayo. La actriz, directora e intérprete ha recogido este reconocimiento por su talento, vocación, dedicación y compromiso con el cortometraje, así como por una trayectoria ligada al cine español, el teatro y la ficción televisiva durante las últimas tres décadas.

Jiménez debutó en 1996 con La buena vida, dirigida por David Trueba, trabajo por el que fue nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación. Más tarde formó parte de la memoria televisiva de toda una generación con la serie Al salir de clase y ha participado en numerosas producciones cinematográficas, teatrales y televisivas. También ha desarrollado una faceta como directora: en 2023 estrenó el cortometraje El trono, nominado al Goya a mejor cortometraje de ficción. Como actriz, ha intervenido en series como Apaches o La sonata del silencio, por la que obtuvo el premio a mejor actriz de reparto en el Festival de Cine y Televisión de León.

El premio Magnanimvs ha recaído en ediciones anteriores en Ana Wagener, Rosario Pardo, Luisa Gavasa y Miriam Díaz-Aroca. Con la entrega de este reconocimiento a Lucía Jiménez, el FIV vuelve a reivindicar la trayectoria de nombres relevantes de la interpretación española y su vínculo con el formato corto.

Una cita de altura

La quinta edición del Festival Internacional de Cine de Vilafamés arrancó el lunes 1 de junio con la proyección de seis cortometrajes y la presencia del director Marco Araujo, que viajó desde Madrid para presentar Hasta enterrarlos y contextualizar ante el público tanto la película como su proceso de producción. La programación también contó el martes con la visita de Rafa Piqueras, director del cortometraje Quemar al padre.

El certamen ha reunido este año trabajos con rostros conocidos y trayectorias reconocidas en el sector, como Salva Reina, Carlos Bardem, Ramón Barea o Ana Wagener, premiada en la edición de 2025 por su trayectoria. La organización ha destacado además que esta edición ha incorporado más comedia que en años anteriores, sin abandonar su apuesta por el cine de denuncia social y por las historias que contribuyen a generar conciencia frente a la violencia machista.

Durante la gala final se entregan los reconocimientos a mejor cortometraje nacional, mejor cortometraje internacional, mejor dirección, mejor guion, mejor actriz y mejor actor. El festival incluye también el premio del Público, decidido por votación popular, y el premio especial contra la violencia machista, otorgado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vilafamés. Las dotaciones económicas incrementadas en la pasada edición se mantienen también en 2026.

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El Festival Internacional de Cine de Vilafamés cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Vilafamés, a través de las concejalías de Turismo e Igualdad; el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni; la asociación Pueblos Bonitos de España; y entidades como Colorobbia, Caixa Rural de Vilafamés, Bodegas Magnanimvs, New Tiles, Globe Energy, FACSA, Oleícola del Penyagolosa y Apartaments Antic Palau.