L'Alcora destina 830.000 euros para hacer más competitivos sus polígonos

L'Alcora ha adjudicado a la empresa Pavasal un nuevo proyecto de mejora y modernización de sus áreas industriales por un importe cercano a los 830.000 euros. Esta actuación, una de las más destacadas del plan municipal l’Alcora Creix y que cuenta con la cofinanciación del Ivace, supone la continuidad de las inversiones del consistorio para hacer sus espacios económicos más eficientes, seguros y atractivos. Los trabajos se distribuirán entre los polígonos Foies Ferraes, Torreta y Santa.

Uno de los ejes principales de esta fase será la ampliación de la red de saneamiento y de las infraestructuras hidráulicas, para seguir dando respuesta a una demanda histórica del tejido empresarial. Cabe destacar que, con esta actuación, la cobertura global de la red alcanzará a más del 60% del área industrial, extendiendo el servicio y dejando las nuevas zonas listas para que las empresas puedan conectarse.

Para lograrlo, se contemplan actuaciones específicas como la mejora de las redes de abastecimiento de agua potable y la implantación de redes separativas de aguas residuales y pluviales; concretamente, en Torreta se completarán dos estaciones de bombeo, mientras que en Santa se avanzará en la separación de redes para aumentar la capacidad de evacuación. Asimismo, el proyecto incluye nuevas infraestructuras energéticas que facilitarán futuras ampliaciones de potencia eléctrica para las empresas.

Además de las mejoras subterráneas, el proyecto da un salto cualitativo en tecnología, movilidad y seguridad. Las obras contemplan la instalación de canalizaciones para telecomunicaciones y fibra óptica, nuevos hidrantes contra incendios y un sistema de videovigilancia conectado directamente con la Policía Local. Asimismo, se avanzará en eficiencia energética con la implantación de alumbrado LED, se mejorará la accesibilidad con la creación de nuevas aceras y la reorganización del espacio viario, y se potenciará la imagen del entorno con nuevas zonas verdes y actuaciones paisajísticas.

El concejal de Industria y Promoción Económica, Pablo Delgado, ha señalado que “este proyecto refleja muy bien el objetivo de l’Alcora Creix: seguir creciendo desde la planificación, mejorando nuestras infraestructuras y preparando el municipio para responder a las necesidades presentes y futuras”.

Delgado ha destacado especialmente que “una parte muy importante de esta actuación se centra en el saneamiento, una infraestructura que muchas veces no se ve, pero que resulta fundamental para el funcionamiento diario, la competitividad empresarial y el desarrollo ordenado de nuestras áreas industriales”. Asimismo, ha concluido que la adjudicación de estas obras supone un paso más en el compromiso continuo del Ayuntamiento con la mejora de sus polígonos, apostando por espacios modernos y preparados para seguir generando actividad económica y empleo.