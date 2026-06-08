Almassora defiende su mejor arranque inversor en una década tras ejecutar casi 3 millones en tres meses

El Ayuntamiento de Almassora ha alcanzado durante el primer trimestre de 2026 un grado de ejecución de inversiones del 26%, "la cifra más elevada registrada en los últimos años para este mismo periodo", según fuentes municipales. Este porcentaje supone "más del doble de la media de la última década, situada en torno al 10%, y se traduce en una inversión ejecutada de 2.822.938,40 euros" durante los tres primeros meses del ejercicio.

El concejal de Hacienda, José Claramonte, ha dado cuenta de estos datos durante la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de junio, en la que se ha presentado la información contable del primer trimestre. Según ha explicado el edil, estas cifras reflejan el ritmo inversor que mantiene el consistorio y el avance de distintos proyectos estratégicos para el municipio.

“Estamos ante unos datos muy positivos que demuestran que existe una planificación rigurosa y una capacidad real para transformar los presupuestos en actuaciones concretas. Nuestro objetivo no es únicamente consignar inversiones sobre el papel, sino ejecutarlas y ponerlas al servicio de los vecinos”, ha señalado Claramonte.

Entre las actuaciones ya ejecutadas o activadas durante este periodo destacan la reforma integral de la Casa de la Cultura, la adquisición de nuevos contenedores de carga bilateral, la instalación de siete puntos limpios de proximidad y plataformas móviles de recogida, así como las obras de modernización en cuatro áreas industriales.

También figuran entre las inversiones impulsadas la nueva zona deportiva multiusos de la playa, la adecuación del entorno del puente Bien de Interés Cultural de Santa Quitèria y la instalación de cámaras de control del tráfico en diferentes puntos del casco urbano.

Asimismo, durante el primer trimestre se ha impulsado la tramitación necesaria para la creación de dos nuevos parques infantiles, que se sumarán al parque de los juegos del agua inaugurado recientemente en el parque Manuel Pesudo, una instalación que, según el Ayuntamiento, ha registrado una excelente acogida por parte de las familias almassorinas.

Proyectos estratégicos

Paralelamente, el Ayuntamiento de Almassora continúa avanzando en otros proyectos considerados de relevancia para el futuro del municipio. Entre ellos figura la segunda fase del nuevo IES Álvaro Falomir, una actuación cercana a los 14 millones de euros que constituye la mayor inversión pública realizada en Almassora.

También está prevista la ejecución inmediata de las obras para prevenir inundaciones en la calle San Pablo, así como la próxima apertura al tráfico de la calle Segorbe.

Otras propuestas

Durante el pleno de junio, además, se ha aprobado una propuesta para la mejora del Camí la Mar, como solicitaba Compromís, y otra para la mejora de las condiciones laborales del personal del departamento de Servicios Sociales. La sesión también ha incluido otras mociones de Vox "en defensa de los autónomos y contra la corrupción vinculada a Pedro Sánchez".

En el pleno también ha salido adelante la moción del PSPV y de Compromis con motivo del Orgullo LGBT 2026.