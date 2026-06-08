De las aulas de Burriana a Londres: seis estudiantes vivirán una inmersión lingüística en Reino Unido con las becas Cañada Blanch

El ayuntamiento de Burriana ha acogido este lunes el acto oficial de entrega de las Becas Cañada Blanch y de los Premios a la Mejor Trayectoria Educativa, una cita anual que distingue la excelencia, el esfuerzo y el rendimiento académico del alumnado del municipio.

Al evento han asistido las principales autoridades de la corporación municipal, encabezadas por el alcalde de la ciudad, Jorge Monferrer, y el concejal de Educación, Alejandro Clausell, quienes han estado acompañados por el presidente de la Fundación Cañada Blanch, Juan Viña, así como del Patrono y la directora de la entidad.

La convocatoria ha congregado a una relevante representación de la sociedad civil y económica de Burriana, con la asistencia de representantes de Cruz Roja y de la Asociación ACODIS. Asimismo, el ámbito docente y la comunidad educativa ha estado ampliamente representado por directores y profesorado de los centros educativos de Bachillerato de la localidad —el IES Jaume I, el IES Llombai y el Colegio Salesiano—, que han arropado a los premiados junto a una nutrida presencia de sus familiares.

Durante el acto se ha hecho entrega de las distinciones al alumnado becado y premiado de este año. Un total de seis alumnos han sido galardonados con una beca que les permitirá cursar estudios de inglés en el Reino Unido durante un mes.

Esta inmersión lingüística, cuidadosamente preparada por la fundación, ofrecerá a los becados la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento del Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres y realizar una visita a la Embajada de España, entre otras enriquecedoras experiencias curriculares. En esta modalidad de alumnado becado, los reconocimientos han sido para Aitana Benagues Sánchez y Lucas Castellano Núñez —IES Jaume I—; Marina Rios Granell y Claudia Rodríguez Alemany —Colegio Salesiano—; y Carmen Guijarro Font y Luisa Vicent Garrido —IES Llombai—.

Además, tres estudiantes han sido reconocidos con un premio de 500 euros por su excelente expediente académico durante el último curso. Sus candidaturas fueron presentadas por sus respectivos centros educativos, destacando su brillantez y constancia. En esta categoría de alumnado premiado por su trayectoria, los galardones han recaído en Claudia Cercós Mechó —IES Jaume I—, David García Mor —Colegio Salesiano— y Adrián Diago Iborra —IES Llombai—.

La jornada ha contado además con la intervención de la conferenciante Ana Lleó Bono, doctora en Economía por la Universitat de Cambridge y natural de Burriana, quien cuenta con una brillante trayectoria académica internacional y fue en su día beneficiaria de la propia Beca Cañada Blanch. En su alocución, ha compartido su experiencia investigadora, que la llevará el próximo curso a la University of Chicago, sirviendo de inspiración para los jóvenes estudiantes de la capital de la Plana Baixa que ahora inician su andadura en la enseñanza superior.

El concejal de Educación, Alejandro Clausell, ha querido trasladar su enhorabuena a todos los jóvenes galardonados, destacando que “este ayuntamiento siempre estará al lado del talento, el esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes, que son el presente y futuro de Burriana”. Asimismo, el edil ha agradecido la labor y vinculación histórica de la Fundación Cañada Blanch con la cultura y la educación de la ciudad, señalando que “la colaboración de la fundación y del resto de entidades sociales y económicas es fundamental para seguir impulsando la excelencia académica y ofrecer las mejores oportunidades de desarrollo a nuestra juventud”.