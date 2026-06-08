Una de las catedrales del almuerzo de la provincia de Castellón se traspasa

Tras 40 años y dos generaciones familiares al frente, Vicente Albalat traspasa el local que, durante los últimos 12 años, se ha convertido en la catedral de los almuerzos y de los eventos sociales más concurridos del núcleo urbano de l'Alcora.

Albalat, junto a otro socio con el que formaba la empresa Albalat Vicent SL, es uno de los hosteleros con más bares de la capital de l'Alcalatén, con cuatro establecimientos bajo su gestión: l'Araiero, el Mistic, el Rock’n Beer y, recientemente, el Bar de los Jubilados, cuya adjudicación también habían logrado.

Ahora, uno de estos cuatro establecimientos, cuyo nombre está vinculado al origen de sus propietarios en la pedanía alcorina de Araia, ha sido traspasado a Sana Mardy, con 14 años de experiencia en las filas culinarias de Catering Lidón de l’Alcora y que, junto a su familia, ha dado un paso al frente como gerente del emblemático restaurante.

Nueva etapa

Así pues, termina una etapa para Vicente Albalat y su familia en l'Araiero, restaurante que ha tenido tres ubicaciones diferentes, destacando especialmente los últimos 12 años en el camino Norte, que representa su mejor etapa. Ahora, el establecimiento pasará a llamarse Brasana, una denominación que nace de combinar el nombre de la nueva dueña con la brasa, que es y será el buque insignia gastronómico del local, sobre todo en lo que respecta a los almuerzos. En este sentido, Sana ha manifestado que continuará la misma línea, pero ampliando el horario de apertura: de lunes a jueves, de 6.00 a 21.00 horas. Los viernes y sábados, además de almuerzos, servirá comidas y cenas; y los domingos, almuerzos y arroces para llevar, potenciando también las tapas.

Vicente Albalat, por su parte, ha explicado que "cuando se disuelva la compañía Albalat Vicent, SL, quiere centrarse solo en un local, el Rock’n Beer de la calle Morella, en el que realiza tapas de autor, ofrece cervezas nacionales y de importación, y promueve conciertos de grupos locales y provinciales, monólogos, concursos y algunas sorpresas.

Albalat seguirá siendo el presidente de la asociación Hosturialc, entidad que engloba a la mayoría de restaurantes y bares de l’Alcora, y que también incorporará a su junta directiva a la nueva gerente del restaurante traspasado, Sana Mardy.

Vicente Albalat y Sana Mardy, en l'Araiero. / Nomededeu

Parte funamental de la memoria hostelera

L'Araiero de l’Alcora, nombre que durante cuatro décadas ha formado parte de la memoria hostelera de la localidad. Con su traspaso se cierra una etapa y se abre otra, con nueva gerencia, nuevo nombre y la voluntad de mantener la esencia que lo convirtió en un punto de referencia.

Por lo que respecta al Mistic, también ha sido traspasado a la familia que gestiona el Restaurante Pista Jardín. Este local, más orientado a bar de copas, se encuentra en la calle carretera Ribesalbes y lo dirige Miguel Garcés.

En el caso del Bar de los Jubilados, la empresa Albalat Vicent, SL no permanecido el tiempo mínimo exigido por el contrato con el Ayuntamiento, por lo que el consitorio prepara una nueva publicación de la licitación de la concesión demanial, para la explotación del local del centro social de la 3ª edad, situado en la calle doctor Federico Michavila Paús, como bar-cafetería. Los interesados en podrán consultar en breve toda la información en la sede electrónica del Ayuntamiento de l’Alcora.

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El consistorio pretende dar un nuevo impulso al centro social de la 3ª Edad, donde tiene su sede la asociación de jubilados y pensionistas l’Alcalatén, la primera que se constituyó de las dos existentes y la más numerosa. Para ello quiere mejorar la oferta de servicios a los usuarios y garantizar un espacio de encuentro y convivencia en las mejores condiciones. Asimismo ha realizado labores de acondicionamiento. Cabe recordar que en la primera convocatoria no se presentó nadie y en la segunda convocatoria fue cuando se presentó la empresa Albalat Vicent, SL. El contrato tenía una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cuatro años adicionales, y el canon mínimo de licitación establecido era de 4.025 euros anuales.