El enigma de los 43 cascos bajo el mar de Castellón: un tesoro medieval oculto durante seis siglos

Durante más de tres décadas se pensó que unos bloques de hierro extraídos del mar frente a Benicarló pertenecían al mundo romano. El yacimiento subacuático de Piedras de la Barbada, donde fueron localizados en 1990, ya había ofrecido materiales antiguos, como ánforas, restos de anclas y cascos de bronce. Todo parecía encajar. Pero una nueva investigación ha cambiado por completo la historia.

Localización del yacimiento subacuático de Piedras de la Barbada, en la costa de Benicarló. / Revista 'Antiquity'

Un estudio coordinado desde la Universidad de Alicante (UA) y publicado en la revista científica Antiquity, editada por Cambridge University Press, ha permitido resolver un enigma arqueológico abierto desde hace más de 30 años: al menos 43 cascos de hierro hallados en aguas de Castellón no son romanos, sino medievales.

La investigación los sitúa entre finales del siglo XIV y comienzos del XV y redefine uno de los grandes hallazgos arqueológicos del Mediterráneo occidental.

Casco de hierro oxidado, fragmentado, con restos de pintura y patina. / Universidad de Alicante (UA)

Equipo internacional de investigadores

El trabajo está firmado por Manuel Frallicciardi, Carla Álvarez-Romero, Maria Teresa Doménech-Carbó, Raimon Graells i Fabregat y Alfredo Maria Santoro. Frallicciardi, doctorando en cotutela entre la Universidad de Alicante y la Universidad de Salerno, encabeza un equipo internacional que ha desmontado la atribución romana que acompañaba al hallazgo desde su recuperación.

La historia comenzó de forma fortuita, cuando unos pescadores extrajeron accidentalmente con sus redes dos grandes bloques metálicos compactados por la corrosión marina. En su interior se ocultaba un conjunto excepcional de yelmos de hierro, apilados y sellados por concreciones calcáreas, arena y sedimentos. Según la Universidad de Alicante, se trata del mayor lote de cascos medievales conocido hasta la fecha en el Mediterráneo occidental, aunque los investigadores no descartan que sea solo una parte de un cargamento originalmente mayor.

Bloques recuperados en Piedras de la Barbada, conservados en el Museu de Belles Arts de Castelló (a y b) y piezas separadas (c) expuestas en el Museu de la Ciutat de Benicarló (Mucbe). / Revista 'Antiquity'

El yacimiento se encuentra cerca de la desembocadura de la Rambla Cervera, a unos seis metros de profundidad, en una zona interpretada como antiguo punto de desembarco o fondeadero. La hipótesis principal es que los cascos formaban parte de una única remesa, posiblemente embalada, que acabó en el fondo del mar durante alguna operación de carga o descarga.

Comercio de armamento a gran escala

Para Raimon Graells, profesor de la UA, codirector del proyecto doctoral de Frallicciardi y uno de los autores del estudio, la importancia del conjunto va mucho más allá de la arqueología. “Estamos ante una evidencia directa del comercio de armamento a gran escala. Este descubrimiento revela una red de intercambios y comunicaciones mucho más compleja de lo que se pensaba hasta ahora”, señala.

La investigación apunta a una circulación de armas entre la costa de la Comunitat Valenciana y grandes centros comerciales del norte de Italia, como Génova, una de las principales potencias mercantiles de la época. La presencia de un cargamento tan numeroso sugiere que el transporte de equipamiento militar formaba parte de circuitos comerciales bien estructurados en el Mediterráneo bajomedieval.

La clave para fechar los cascos no estaba en el hierro, sino en pequeños restos de tejido conservados en el interior de algunas piezas. Esos fragmentos, que habrían formado parte del forro o acolchado de los yelmos, sobrevivieron gracias a la acción combinada de las concreciones marinas, la corrosión y los sedimentos. Las dataciones por radiocarbono permitieron situar el conjunto entre el último tramo del siglo XIV y los primeros años del XV.

Detalle de los cascos superpuestos del conjunto de Benicarló, con vistas laterales y superiores de varios grupos, calotas fracturadas y crestas conservadas. / Revista 'Antiquity'

Carbono 14

Frallicciardi reconoce que la identificación inicial fue compleja, porque las piezas presentaban rasgos que podían recordar tanto a modelos tardorromanos como a ejemplares medievales inspirados en la tradición clásica. “Cuando inicié la investigación me resultó increíble comprobar que prácticamente no existían paralelos conocidos”, explica el doctorando. El carbono 14 terminó confirmando que se trataba de una forma de casco poco documentada, propia de una etapa de transición tecnológica.

Los investigadores interpretan las piezas como equipamiento de infantería, cascos prácticos y funcionales, probablemente fabricados en talleres menores y destinados a soldados, milicias o compañías armadas. Su interés reside precisamente en que permiten acercarse a una parte de la guerra medieval que rara vez deja huellas tan claras.

Esquema tipológico de los cascos de hierro de Benicarló, con ejemplos de las distintas variantes identificadas. / Revista 'Antiquity'

Piratería islámica

El contexto histórico refuerza esta lectura. Desde mediados del siglo XIV, la piratería islámica en las costas valencianas pasó de ser una amenaza esporádica a convertirse en un problema persistente. Las incursiones favorecieron la militarización progresiva del litoral, con torres, enclaves fortificados, guarniciones y milicias locales.

En ese escenario, un cargamento de cascos como el de Benicarló pudo estar destinado a tropas del Reino de Valencia, compañías mercenarias o milicias encargadas de proteger una costa cada vez más expuesta. El litoral era una vía comercial, pero también una frontera vulnerable.

Microfotografías de las muestras analizadas: tejido interior del casco, fibra vegetal, productos de corrosión metálica y sedimento marino adherido. / Revista 'Antiquity'

Tras su recuperación, dos cascos fueron separados y hoy se exhiben en el Museu de la Ciutat de Benicarló (Mucbe). El resto permanece en dos grandes masas conservadas en el Museu de Belles Arts de Castelló, junto a fragmentos desprendidos del conjunto.

Lo que parecía una pieza más del pasado romano de la costa castellonense se ha convertido en una ventana excepcional al Mediterráneo medieval, a sus rutas comerciales, a la circulación de armas y a la defensa de un litoral marcado por la inseguridad.

El fondo marino de Benicarló no guardaba solo hierro oxidado. Guardaba una escena congelada de la Edad Media.