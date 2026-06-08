La ITV que esperan miles de conductores en Castellón ya calienta motores para abrir este verano

Las ITV de Castellón siguen al límite justo antes del verano, con agendas saturadas, pocas citas disponibles y esperas que en algunos casos se van a varias semanas o incluso meses. En plena temporada de desplazamientos, pasar la inspección técnica del vehículo se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchos conductores de la provincia.

La situación ha aumentado la expectación por la apertura de nuevas estaciones que prometen aliviar parte de esa presión y acercar el servicio a los vecinos del interior castellonense: Onda y Segorbe. Las instalaciones de una de ellas han acogido recientemente las sesiones de prueba de cara a su próxima puesta en marcha, según han comunicado este lunes fuentes municipales.

Se trata de la nueva ITV permanente de Segorbe, ubicada en el Polígono El Santísimo, que está preparada desde hace meses y permanecía pendiente de la provisión de personal. Ahora, tras estas pruebas, la apertura está cada vez más cerca y se espera que el servicio pueda entrar en funcionamiento a mitad de verano.

En la ITV de Onda también iniciaron las pruebas a finales de mayo.

Una apertura muy esperada en plena saturación

La puesta en marcha de esta estación llega en un momento especialmente complicado para los conductores castellonenses. A finales de mayo, el sistema de reserva de turnos online de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles, Sitval, reflejaba importantes demoras en varias estaciones de la provincia.

En la estación de Castelló, no había citas disponibles con agendas abiertas hasta julio. En Vila-real, apenas quedaban huecos para el 22 de julio, mientras que en Vinaròs la espera mínima se situaba ya en el 2 de julio. Un escenario que evidencia la necesidad de nuevos puntos de inspección para absorber la demanda.

Imagen de archivo de vehículos esperando para superar la revisión en la estación de ITV de Castelló. / Toni Losas

La futura estación de Segorbe se perfila así como una nueva opción de cercanía para los conductores del Alto Palancia, comarcas lindantes y otros municipios de la provincia que hasta ahora tenían que desplazarse a bases más alejadas para superar la inspección obligatoria.

Una demanda que venía de lejos

La llegada de la ITV a Segorbe responde a una reivindicación que se remonta a 2021, cuando el municipio empezó a reclamar una solución frente a las largas esperas y los desplazamientos que provocaba el servicio itinerante.

En mayo de 2024, la Generalitat Valenciana dio luz verde a la petición del Ayuntamiento para instalar una sede permanente de la Inspección Técnica de Vehículos en la localidad. La nueva ITV no solo beneficiará a los vecinos de Segorbe, sino también a los municipios del Alto Palancia y zonas próximas, facilitando el acceso a un servicio esencial sin necesidad de largos desplazamientos ni esperas prolongadas para conseguir cita.

Más personal para reforzar el servicio

La apertura de esta base forma parte del refuerzo previsto por Sitval, que en marzo anunció la incorporación de 73 nuevos trabajadores en toda la Comunitat Valenciana para reforzar la red de estaciones y abrir nuevas instalaciones provisionales.

Entre esas nuevas estaciones estaban previstas las de Onda, Segorbe y Torrent. Las dos bases castellonenses funcionarán con una línea de inspección y contarán con un equipo de cuatro inspectores cada una, mientras que Torrent dispondrá de una instalación de mayor capacidad operativa.

La alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, celebró entonces el avance de los trámites y destacó que el Ayuntamiento había trabajado en el acondicionamiento del terreno desde el momento en que tuvo conocimiento de que la localidad contaría con este servicio.

Con las instalaciones ya probadas y la apertura prevista para mitad de verano, la nueva ITV encara su recta final para dar respuesta a una demanda histórica en el Alto Palancia.