Multitudinario minuto de silencio en Almassora en memoria de Ayoub, el adolescente ahogado en la playa
El cuerpo del adolescente, de 15 años, fue hallado este domingo junto a la desembocadura del río Millars
Almassora ha guardado este lunes un multitudinario minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento en memoria de Ayoub K. M., el joven vecino de 15 años que ha fallecido ahogado en la playa del Pla de la Torre tras haber permanecido desaparecido desde el jueves y tras hallar las autoridades su cuerpo junto a la desembocadura del río Millars.
La alcaldesa, María Tormo; miembros de la corporación municipal, familiares, amigos y vecinos se han sumado a este emotivo acto de recuerdo, respeto y apoyo a sus seres queridos.
Desde el Ayuntamiento han reiterado sus más sinceras condolencias a su familia y amigos, y han vuelto a trasladar el cariño, la cercanía y el acompañamiento de todo el pueblo de Almassora ante esta irreparable pérdida.
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