Navajas modernizará su polideportivo con una inversión de 200.000 € de la Diputación

El polideportivo municipal de Navajas se prepara para una renovación integral que permitirá poner al día unas instalaciones deportivas que, en los últimos años, habían perdido buena parte de su actividad por el estado en el que se encontraban.

La Diputación de Castellón destinará 199.249,49 euros a esta actuación a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Navajas. El objetivo es recuperar el uso del complejo deportivo y ofrecer a vecinos, vecinas y visitantes un espacio más moderno, seguro y adecuado para la práctica deportiva.

El proyecto contempla la mejora de toda la zona deportiva, con intervenciones en las pistas de pádel, el frontón y el pabellón municipal. Con estos trabajos se pretende reactivar un espacio que actualmente presenta limitaciones para acoger actividades deportivas con normalidad.

Otra foto de la visita del diputado provicial Héctor Folgado. / Mediterráneo

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, se ha desplazado hasta Navajas para visitar las instalaciones y anunciar el convenio junto al consistorio. Durante la visita, ha destacado que esta inversión permitirá que el polideportivo “recupere su esplendor” y vuelva a estar en condiciones óptimas para el uso diario.

Folgado ha subrayado que la actuación forma parte de la apuesta de la institución provincial por mejorar los servicios e infraestructuras de los municipios de la provincia, especialmente en el ámbito deportivo. “Apostar por el deporte es apostar por salud, bienestar y calidad de vida”, ha señalado.

Desde la Diputación defienden que este tipo de convenios permiten atender necesidades concretas de los pueblos y facilitar actuaciones que, en muchos casos, resultan difíciles de asumir únicamente con recursos municipales. En este caso, la inversión permitirá dar una nueva vida al polideportivo de Navajas y ampliar la oferta deportiva del municipio.