Novedades en el Summer Carnaval de Vinaròs: las comparsas rechazan desfilar por el elevado coste

El Summer Carnaval 2026 de Vinaròs seguirá adelante, aunque finalmente lo hará sin desfile. La Comisión Organizadora del Carnaval (COC) ha confirmado la decisión después de consultar a las comparsas, que mayoritariamente han rechazado salir a desfilar por el elevado coste económico que suponía participar en el acto.

La posibilidad de celebrar un desfile veraniego se había puesto sobre la mesa después de que uno de los desfiles del Carnaval de invierno tuviera que suspenderse por el mal tiempo. Sin embargo, la propuesta no ha salido adelante tras el proceso de consulta realizado durante los últimos días entre las distintas agrupaciones carnavaleras.

El pasado viernes, la COC reunió a las juntas de las comparsas para explicar la situación actual y estudiar las alternativas disponibles para hacer viable el desfile. La organización trasladó que desde hacía meses algunas comparsas habían manifestado sus dificultades para asumir los gastos derivados de un evento de estas características.

Entre los principales costes figuraban el alquiler de equipos de sonido, grupos electrógenos y otros medios técnicos necesarios para participar en el recorrido. Según la COC, estos gastos podían situarse entre los 3.000 y los 5.000 euros por comparsa, una cantidad que muchas agrupaciones consideraban difícil de afrontar.

Fotogalería I Las imágenes del desfile del Carnaval de Vinaròs 2026 / Javier Flores

Con el objetivo de rebajar esa carga económica, la organización planteó diferentes opciones. Una de ellas pasaba por sonorizar todo el recorrido del desfile, lo que habría supuesto una aportación aproximada de 900 euros por comparsa. También se puso sobre la mesa la posibilidad de establecer una cuota por cada comparsero participante o, directamente, descartar la celebración del desfile. Además, las comparsas tuvieron la oportunidad de presentar otras propuestas alternativas.

Durante el fin de semana, cada agrupación analizó las opciones y emitió su voto. Una vez cerrado el recuento, el resultado fue claro: 19 comparsas se pronunciaron a favor de no desfilar.

Desde la COC han destacado que el proceso se ha desarrollado de forma participativa, transparente y respetuosa, permitiendo que cada comparsa tomara una decisión ajustada a su realidad económica y organizativa.

Pese a las ganas de volver a ver el Carnaval en las calles durante el verano, la organización considera que era necesario valorar la viabilidad real del evento antes de seguir adelante con el desfile. De este modo, Vinaròs mantendrá su Summer Carnaval, pero sin uno de los actos que se había barajado recuperar en esta edición.

La COC ha agradecido la implicación de todas las comparsas en el proceso y ha asegurado que continuará trabajando para impulsar el Carnaval de Vinaròs y afrontar con ilusión los próximos proyectos de la fiesta.

Nueva comparsa

Además, como ya se anunció a principios de año, el Carnaval de Vinaròs ha hecho oficial que sumará en 2027 una nueva comparsa, Jubiladas.com, formada por personas mayores de la ciudad y concebida como un proyecto para reforzar el carácter participativo, inclusivo e intergeneracional de la fiesta.

La agrupación vivirá su estreno oficial en la 45ª edición del Carnaval, que se celebrará del 23 de enero al 8 de febrero de 2027, y elevará a 33 el número total de comparsas.