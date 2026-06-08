Onda da una nueva vida a la calle Monseñor Fernando Ferris con más zonas de descanso y vegetación

La calle Monseñor Fernando Ferris de Onda luce ya una imagen renovada. El Ayuntamiento ha completado la actuación incluida en el programa Onda Bonica, que ha permitido transformar este entorno con nuevo pavimento, más vegetación y mobiliario urbano pensado para el descanso y la convivencia vecinal.

La intervención, finalizada hace varias semanas, la han rematado ahora con la colocación de bancos, papeleras y maceteros. El consistorio decidió esperar a que terminaran los festejos taurinos de las fiestas del barrio para instalar estos nuevos elementos y garantizar así su correcta conservación.

Con esta mejora, la calle gana en comodidad y en presencia urbana. Las esquinas, que hasta ahora contaban con suelo alquitranado, las han renovado con un pavimento decorativo continuo que ofrece una imagen más moderna y homogénea, en línea con otras actuaciones realizadas en distintos puntos de la ciudad dentro de Onda Bonica.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha señalado que el objetivo es seguir mejorando los barrios “escuchando a los vecinos y transformando los espacios públicos para hacerlos más amables, accesibles y agradables para todos”. Ballester ha subrayado además que cada actuación del programa “responde a una forma de gestionar basada en la cercanía, atendiendo las necesidades de cada zona”.

Nuevas jardineras

La renovación también incorpora nuevas jardineras para aumentar la presencia de vegetación en la calle y crear un entorno más agradable para el día a día de los vecinos. Los bancos y el resto del mobiliario urbano completan una actuación pensada para favorecer el uso cotidiano del espacio público y generar pequeños puntos de encuentro en el barrio.

La mejora de Monseñor Fernando Ferris fue presentada previamente a los vecinos dentro de la campaña municipal Barri a Barri, una iniciativa con la que el Ayuntamiento recoge propuestas, necesidades e inquietudes de los diferentes barrios para incorporarlas a la planificación de nuevas actuaciones.

Esta intervención se suma a los proyectos que Onda está impulsando a través de Onda Bonica, una estrategia orientada a embellecer la ciudad, mejorar sus espacios públicos y avanzar hacia una Onda más cómoda, cuidada y accesible.