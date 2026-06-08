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El parque acuático del interior de Castellón que combina toboganes, piscinas y naturaleza ya tiene fecha de apertura

A poco más de media hora de València y Castelló, este complejo vuelve a ser una de las escapadas familiares más refrescantes del verano

Segóbriga Park combina toboganes, piscinas y naturaleza.

Segóbriga Park combina toboganes, piscinas y naturaleza. / Mediterráneo

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Darío Pitarch

El verano ya asoma en Segorbe. Este viernes, 12 de junio, Segóbriga Park abrirá de nuevo sus puertas para iniciar una temporada marcada por el agua, la diversión familiar y un entorno natural privilegiado. Ese mismo día también comenzará la actividad en la piscina de Peñalba, otra de las opciones estivales del municipio para refrescarse durante los meses de calor.

Situado en lo alto del monte de San Blas y rodeado de naturaleza, con vistas a la Sierra Calderona, este parque acuático se ha consolidado como uno de los grandes planes del verano en el interior de Castellón. El complejo acuático ofrece propuestas para todas las edades, desde grandes toboganes hasta zona infantil, jacuzzi, cascada y distintas piscinas para disfrutar de una jornada completa en familia o con amigos.

Segóbriga Park abrirá sus puertas este viernes, día 12.

Segóbriga Park abrirá sus puertas este viernes, día 12. / Mediterráneo

A poco más de media hora de las capitales de València y Castelló, el recinto se presenta como una escapada cómoda para quienes buscan huir del calor sin alejarse demasiado. Además de sus instalaciones acuáticas, cuenta con restaurante, servicio de consigna, información turística, biblioteca, zona de picnic, venta anticipada, aparcamiento gratuito y acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

La oferta de baño en Segorbe se completa con la piscina de Peñalba, un espacio más tranquilo para quienes prefieran nadar, descansar o pasar una mañana o una tarde de verano en un ambiente relajado. La instalación dispone de piscina grande, piscina infantil con elementos lúdicos y servicio de restauración.

Foto de una de las piscinas del recinto acuático.

Foto de una de las piscinas del recinto acuático. / Mediterráneo

Las entradas podrán adquirirse con pago mediante tarjeta en las taquillas de ambos espacios. También existe la opción de comprar bonos de cinco entradas, disponibles tanto en Segóbriga Park y la piscina de Peñalba como en la Oficina de Turismo. La venta online anticipada ya está habilitada.

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Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la Oficina de Turismo de Segorbe a través del teléfono 964 71 32 54 o del correo oficinaturismo@segorbe.es.

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