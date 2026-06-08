El pueblo que muchos elegirán para ver el eclipse en la provincia de Castellón

L’Alcora se está convirtiendo en uno de los nombres a seguir en Castellón de cara al eclipse solar de 2026, no solo por su buena ubicación para contemplar el fenómeno, sino también por todo lo que ofrece como escapada. Esta localidad del interior combina patrimonio, cerámica, tradición y naturaleza, así que la visita puede ir mucho más allá del momento astronómico.

Un pueblo con historia

L’Alcora es una localidad de la comarca de l’Alcalatén con un casco urbano lleno de huellas históricas. Entre sus rincones más interesantes están los restos de murallas medievales, la Torre del Repés y la Iglesia Parroquial de la Asunción, un templo que mezcla elementos góticos, renacentistas y barrocos.

También destacan la Capilla del Carmen, las iglesias de San Francisco y de la Sangre, además de la Real Fábrica del Conde de Aranda, uno de los grandes símbolos del pasado cerámico del municipio. Todo ello convierte al pueblo en un destino mucho más completo de lo que parece a primera vista.

L'Alcora, pueblo de Castellón / Comunitat Valenciana

La cerámica, su gran sello

Si hay algo que define a L’Alcora es su tradición alfarera y ceramista. El Museo de Cerámica es una visita muy recomendable para entender por qué este oficio forma parte de la identidad local y cómo ha marcado la vida económica y cultural del municipio durante generaciones.

La cerámica también se deja ver en el propio paseo por el pueblo, donde aparecen retablos cerámicos y detalles decorativos en varias fachadas. Esa presencia constante da personalidad a sus calles y refuerza el vínculo entre el patrimonio y la vida cotidiana.

El eclipse como excusa

La gran noticia es que Castellón será uno de los puntos destacados para ver el eclipse solar de 2026, y L’Alcora aparece entre las localidades que pueden convertirse en una alternativa menos masificada que otros enclaves más famosos. Eso la hace especialmente atractiva para quienes buscan combinar astronomía, tranquilidad y turismo de interior.

L’Alcora reúne paisaje, historia, cerámica y un entorno perfecto para una escapada diferente, que puedes aprovechar para disfrutar del eclipse solar o no, porque merece la pena una visita de por sí.