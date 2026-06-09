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Almassora celebrará unas jornadas de educación vial para concienciar a los más pequeños a través del juego

Los días 13 y 14 de junio se llevarán a cabo actividades, talleres y demostraciones dirigidas a toda la familia

Un policía local de Almassora realiza una charla a escolares para concienciarles en materia de educación vial.

Un policía local de Almassora realiza una charla a escolares para concienciarles en materia de educación vial. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha organizado las Jornadas por la Seguridad Vial, una iniciativa destinada a promover entre los más pequeños valores relacionados con la movilidad segura, la prevención y el respeto a las normas de circulación.

Las jornadas se celebrarán los próximos 13 y 14 de junio en el parque de educación vial, situado en la calle Boqueras, y contarán con una completa programación de actividades lúdicas y educativas pensadas para disfrutar en familia bajo el lema Jugamos hoy para movernos seguros mañana.

Entre las propuestas previstas destacan un circuito vial infantil, talleres creativos, pintacaras, actividades participativas y una experiencia de simulación de vuelco de vehículo mediante gafas de realidad virtual, con el objetivo de acercar la educación vial de una forma dinámica y entretenida.

Mayor concienciación

La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, ha señalado que estas jornadas pretenden “concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de adoptar conductas responsables cuando circulan como peatones, ciclistas o futuros conductores, utilizando herramientas educativas adaptadas a su edad”.

La programación arrancará el sábado 13 de junio con la apertura de puertas a las 11.00 horas y un acto de entrega de premios del concurso puesto en marcha dentro de las actividades de educación vial que se imparte en los colegios de la localidad. Este año el certamen ha consistido en poner nombre a la mascota elegida en la pasada edición.

A partir de las 11.30 horas comenzarán las actividades, que continuarán también por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas. El domingo 14 de junio las jornadas abrirán nuevamente a las 11.00 y concluirán a las 13:30 horas.

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La edila ha animado a las familias a participar en esta iniciativa, recordando que “la seguridad vial es una responsabilidad compartida y la mejor manera de prevenir accidentes es a través de la educación, la concienciación y la formación desde edades tempranas”.

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