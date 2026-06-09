Los autos locos y una exhibición taurina impulsan la renovación de la fiesta de San Cristòfol en Morella

La fiesta de Sant Cristòfol de Morella afronta este año una nueva etapa con una programación renovada que combina tradición, motor, convivencia y ocio. Los mayorales de la Peña Calcetins han diseñado para los días 3 y 4 de julio una agenda repleta de actividades con el objetivo de reforzar una celebración histórica y convertirla en uno de los grandes reclamos del verano en la capital de els Ports.

La principal novedad llegará el viernes por la tarde con la subida y exposición de los autos locos en el Pla dels Estudis. A partir de las 18.00 horas, vecinos y visitantes podrán conocer de cerca los originales vehículos que participarán al día siguiente en una de las actividades más esperadas del programa. La iniciativa ha despertado una notable expectación y ya cuenta con una decena de participantes confirmados. La jornada inaugural se completará con la misa y el rosario en honor a Sant Cristòfol, manteniendo así el componente religioso de una festividad profundamente vinculada a la historia local.

El sábado concentrará buena parte de los actos. Tras el tradicional almuerzo popular tendrá lugar la bendición de vehículos, una de las citas más emblemáticas de la celebración y que cada año reúne a numerosos conductores y aficionados al motor.

Cartel anunciador con la programación de la fiesta de Sant Cristòfol de Morella. / Mediterráneo

A mediodía, el polideportivo acogerá una comida popular abierta a vecinos y visitantes. Los organizadores confían en que este encuentro se convierta en uno de los momentos de mayor participación del fin de semana. Los tickets ya pueden adquirirse en diferentes establecimientos colaboradores de la localidad. Por la tarde llegará el turno de los autos locos, una competición festiva en la que la imaginación y el sentido del humor serán tan importantes como la velocidad. Los vehículos, construidos por los propios participantes, recorrerán el circuito en una prueba que promete espectáculo, creatividad y diversión para el público.

Incorporaciones destacadas en esta edición

La programación continuará por la noche con otra de las incorporaciones destacadas de esta edición: una exhibición taurina mano a mano entre los toreros locales Octavio y Manrique. La propuesta pretende ampliar la oferta festiva y atraer aficionados tanto de Morella como de otros municipios de la comarca. Tras el festejo taurino, la celebración continuará con música y discomóvil hasta la madrugada.

Desde la Peña Calcetins destacan el esfuerzo realizado durante los últimos meses para sacar adelante una programación ambiciosa y agradecen especialmente la implicación del tejido empresarial local. Empresas, industrias y transportistas de Morella y la comarca han colaborado activamente para respaldar a los mayorales, un apoyo que los jóvenes organizadores valoran de forma muy positiva y consideran fundamental para garantizar la continuidad de la fiesta. Por su parte, el Ayuntamiento de Morella colabora facilitando los espacios necesarios para el desarrollo de los actos, entre ellos la Plaça de Bous y el Espai Firal.