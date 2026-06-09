Blindaje policial en los campos de melones para evitar robos durante la campaña en Castellón

La Policía Local de Xilxes ha reforzado la vigilancia en la zona de la marjal y, de forma especial, en los campos de melón, con el objetivo de prevenir robos y garantizar el buen desarrollo de una nueva campaña agrícola.

El dispositivo se lleva a cabo a través de la Unidad Rural URUX, una iniciativa creada en 2025 para aumentar la seguridad en el entorno agrícola y proteger uno de los sectores económicos más importantes del municipio.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha puesto en marcha una estrategia de vigilancia activa basada en patrullajes preventivos, puntos de control e identificaciones selectivas.

El objetivo es claro: proteger la campaña del melón, evitar hurtos en las explotaciones agrícolas y reforzar la tranquilidad de los agricultores durante unas semanas decisivas para el sector.

La presencia policial se ha intensificado en las zonas de cultivo, especialmente en aquellos puntos más sensibles de la marjal, donde los agentes mantienen una vigilancia constante para detectar cualquier movimiento sospechoso.

La Policía Local de Xilxes ha intensificado la vigilancia en la zona de la marjal. / MEDITERRÁNEO

URUX, una unidad clave para proteger el entorno rural

La creación de la Unidad Rural URUX ya demostró su eficacia durante su primera campaña operativa. Gracias a la presencia de los agentes sobre el terreno, se logró identificar a diferentes vehículos y perfiles sospechosos en las inmediaciones de las explotaciones agrícolas.

Además, la actuación preventiva permitió evitar varios hurtos leves y contribuyó a que no se registraran pérdidas de consideración entre los productores locales.

Estos resultados han consolidado a URUX como una unidad fundamental para la protección del medio rural, especialmente en campañas agrícolas de gran importancia como la del melón o la naranja.

Uno de los factores clave del dispositivo es la proximidad de los agentes con los agricultores y propietarios de campos. El conocimiento del terreno, la presencia constante y la comunicación directa con el sector permiten actuar con mayor rapidez ante cualquier incidencia.

La Policía Local destaca que la colaboración ciudadana sigue siendo esencial para preservar la seguridad en el entorno rural. Por ello, se recuerda a los vecinos que, ante cualquier comportamiento sospechoso, pueden contactar con la patrulla ordinaria en el teléfono 616 437 885, operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

También está disponible el servicio de atención de URUX en el teléfono 605 600 684.

Seguridad para proteger el trabajo de todo un año

La coordinación entre agricultores, vecinos y fuerzas de seguridad continúa siendo una de las mejores herramientas para proteger los cultivos y evitar robos durante la campaña.

Con este nuevo despliegue, la Policía Local refuerza su compromiso con la prevención y con la defensa del trabajo de los agricultores, que afrontan una nueva campaña del melón con la confianza de contar con mayor vigilancia en el campo.