Burriana ya tiene cartel para las fiestas de la Misericòrdia tras batir récord de participación

Burriana ya tiene imagen para sus fiestas patronales de 2026. Manuel Candau López, con la obra Teixint tradicions de generació en generació, ha ganado el concurso del cartel anunciador de las fiestas de la Misericòrdia, en una edición que ha batido récord de participación con 17 diseños presentados. El Ayuntamiento será el encargado de distribuir la obra ganadora y concederá al autor un premio de 700 euros.

El jurado también ha otorgado la mención de honor al diseño El nuc de la història, realizado por Marc Gil Nicolau. La elección ha corrido a cargo de un jurado presidido por la concejala de Fiestas, Paloma Boix, e integrado por el profesional del marketing y diseño gráfico Emilio Dávila, la ilustradora y licenciada en Bellas Artes Amparo Saera y el presidente de la Federación Taurina de Burriana, Jose Carlos Torralba.

A la hora de escoger la obra ganadora, el jurado ha valorado aspectos como la originalidad, la calidad gráfica, el impacto visual y la eficacia comunicativa, además de su capacidad de reproducción y adaptación a distintos formatos, tal como establecían las bases del certamen.

Boix ha agradecido la implicación de los artistas participantes, que “ponen a disposición de la ciudad su creatividad en favor de nuestras fiestas patronales”, y ha destacado la elevada calidad de las propuestas recibidas. La concejala ha subrayado que, año tras año, la elección supone “un gran reto” para el jurado por el talento de los participantes, especialmente en una edición en la que se ha duplicado el número de obras presentadas.