Cinco autónomos de Castellón dan el salto a la política con una lista inédita en la provincia

Cinco autónomos de la provincia de Castellón han decidido dar el salto a la política de la mano del Partido Autónomos, una formación que concurrirá por primera vez en la provincia a las próximas elecciones municipales de 2027 y a los comicios autonómicos.

La candidatura está integrada por perfiles vinculados a distintos sectores profesionales y municipios castellonenses. Entre ellos se encuentran el alcorino Santi Sánchez, chófer de autobús y vinculado también a una empresa familiar de costura; el empresario Pedro Escuder, de Borriol; y las vila-realenses Carolina Queral, empresaria del sector de la estética y la belleza, así como Rosa Pascual y Cristina Peña, ambas relacionadas con el ámbito inmobiliario.

Según han trasladado a Mediterráneo, la candidatura trabajará especialmente en la reducción de trabas burocráticas, el apoyo al comercio local y la defensa de los autónomos y pequeñas empresas de la provincia.

¿Qué es el Partido Autónomos?

El Partido Autónomos es una iniciativa ciudadana nacida durante la pandemia, en un contexto marcado por las dificultades que atravesaron miles de trabajadores por cuenta propia en España. Ante aquella situación, un grupo de autónomos decidió impulsar un proyecto político centrado en dar voz a este colectivo y en defender el emprendimiento, el empleo y el tejido productivo.

La formación asegura que quiere alejarse de las divisiones ideológicas tradicionales y apostar por una política cercana, basada en la experiencia real de quienes cada día generan actividad económica, crean empleo y contribuyen al desarrollo de sus municipios.

“En el Partido Autónomos creemos en una política cercana, basada en la experiencia real de quienes cada día generan actividad económica, crean empleo y contribuyen al desarrollo de sus municipios. Nuestro proyecto está formado por ciudadanos comprometidos con mejorar la gestión pública y defender los intereses de autónomos, pequeñas empresas y familias”, señalan desde la formación.

El partido recuerda que los autónomos representan a más de tres millones de personas en España y subraya su papel como una parte fundamental de la economía y del progreso social. Su objetivo, defienden, es trasladar esa realidad a las instituciones y trabajar por medidas que favorezcan el crecimiento, la estabilidad y las oportunidades para los profesionales por cuenta propia.