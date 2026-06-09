Entrevista | David García, alcalde de Nules: "Dejar la política no ha sido una estrategia ni hay nada oculto"

En un momento álgido de su carrera política, en el que Unión Municipalista (partido del que es fundador) aspira a presentar lista en las próximas elecciones autonómicas, y después de tres legislaturas al frente del Ayuntamiento de Nules, David García ha decidido dejar la política activa. Las razones las explicó el 1 de junio y son estrictamente personales: salud y familia. Aunque defiende que aún le queda un año de trabajo, hace repaso de lo que han sido estas tres legislaturas, en las que ha cambiado su visión de la política, pero no de la vida.

-Anunció que no se presentaría a la reelección ni encabezaría ninguna otra candidatura en un momento en el que el foco mediático estaba sobre su partido por la investigación de Antifraude. ¿Por qué no esperó a que pasara?

-Soy muy cabezota y esa fecha estaba marcada hace meses, concretamente después de Reyes. La verdad es que la semana de antes, los compañeros me dijeron que igual no era el mejor momento, pero está muy claro que el tema acabarán en nada y no tiene nada que ver con una decisión que tenía planificada y muy clara. Detrás no hay ningún tipo de estrategia política ni me ha condicionado nadie. Me es completamente indiferente lo que piense la gente que no me importa. Mi gente sabe la verdad.

-Otras de las razones que desde la oposición se han apuntado ha sido el cierre en negativo del presupuesto del 2025.

Hace once años, el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento era del 31% y ahora es del 8%. Eso no se habría conseguido si hubiéramos gastado más de lo que tenemos. El Ayuntamiento no está en números rojos, como dicen, no se debe ninguna factura. Lo que sí que ha afectado ha sido la sentencia de un millón de euros del párking subterráneo. Cuando quieran, públicamente, puedo debatir sobre el estado de la tesorería municipal. Pero cara a cara, no con vídeos cobardes de treinta segundos en los que nadie te puede rebatir. Reto a quien quiera a debatir públicamente sobre cualquier cosa del Ayuntamiento.

-Pese a sus explicaciones, sigue cuestionándose que las razones personales que ha expuesto no son la verdadera razón de su renuncia.

-No entiendo cómo hay gente que se atreve a comentar según qué cosas. Cómo se puede ser tan atrevido de hablar sin saber. He hecho siempre lo que he considerado que tenía que hacer, guste o no , y eso, a veces, en política no es lo habitual. Lo cierto es que me da igual, no ahora, toda la vida. He dado mis motivos desde el corazón y la verdad.

-El suyo ha sido un proyecto muy personalista. ¿No le preocupa que el relevo suponga su final?

-El proyecto continuará, pero sin David. El éxito, de hecho, será que subsista sin ser yo el candidato, de lo contrario sería un fracaso. Pero no solo sobrevivirá, estoy convencido de que ganará las elecciones. Vamos a presentar la mejor candidatura con el mejor cabeza de lista. No voy a negar que hay partidos independientes que no han sobrevivido a sus fundadores, pero hay proyectos que superan a las personas y nosotros lo conseguiremos.

El alcalde de Nules, David García. / Mediterráneo

-Ha dicho que no es una retirada total. ¿Hasta qué punto llegará su vinculación a Centrats en Nules (CeN) antes y tras las elecciones?

-Estoy a disposición de CeN para lo que consideren. Me apetece cerrar la candidatura, sin posibilidad de ser concejal. Y si después de las elecciones CeN quiere que siga siendo su presidente, continuaré.

-¿Le preocupa quién pueda sucederle? ¿Tiene algún nombre en mente ahora mismo?

Quienes me conocen saben que antes de dar un paso, tengo el dos, el tres y el cuatro preparados. Estoy tranquilo, porque tengo las garantías de que hay un equipo continuista que defenderá este espacio de representatividad. Creo en el potencial de las personas de CeN.

-Dice que decidió dar un paso atrás hace meses. ¿No ha tenido la tentación de cambiar de opinión en todo este tiempo?

Sí, claro. Estas últimas semanas, por ejemplo. Pensé que no me daba la gana dejar el pueblo en manos de gente que hace un tipo de política que me da asco y ante las adversidades me crezco. Pero al final, los motivos son los que son, y aunque no sabemos lo que pueda pasar el día de mañana, la decisión ya está tomada. Ahora quiero vivir mi vida de otra manera.

"Tras el verano vamos a construir muros frente a algunas ‘casetes’ y no iré de alcaldable"

-Llegó a la alcaldía de forma inesperada para todos, incluso para usted mismo. Defendía un proyecto cargado de ideales. ¿Ha cambiado su visión de la política en todo este tiempo?

-La política es un arte que hay que poner en valor. La gente que no ha estado nunca debería hacerlo antes de criticar a quien sea. Lo cierto es que he sido un iluso y sigo siéndolo. Me acuesto y me despierto soñando. Con dieciocho años, cuando me afilié al CDS, lo hice porque quería cambiar el mundo. Creía que podía. Hoy tengo claro que no se puede cambiar, aunque parcialmente. El mundo no lo cambiaré, pero el lugar del mundo donde vivo sí que puedo, al menos un poco. En eso me siento satisfecho.

-De todo este tiempo, ¿qué logros destacaría?

Para mí, lo más importante, ha sido abrir la puerta del despacho de la alcaldía desde el primer día y que siga abierta. Me considera un alcalde próximo. Todo el que pide cita conmigo, la tiene. Para mí, lo fundamental es lo que no cuesta dinero, lo que no se puede pagar. Me iré y en Nules no habrá una placa que diga «Inaugurado por David García». Me parece ridículo. Las inversiones como el Casal Jove, la Cámara Agraria o el Mercado, si hay dinero, más pronto o más tarde se habrían hecho. Plantar un muro de piedras para proteger les casetes de la playa después de un temporal, eso sí que no lo hace cualquiera. Que defiendas tu pueblo, para lo bueno y lo malo, gobierne quien gobierne en Valencia o en España, eso sí que da garantías a tu pueblo. Y para quien dijo que eso se hizo pensando en las elecciones, les anuncio que después del verano vamos a construir muros delante de algunas casetes, y no voy a ser candidato.

-¿Qué se le quedará pendiente y cómo le gustaría que recordaran su paso por la alcaldía de Nules?

Me voy a ir sin lograr las obras del barranco del Torrent; sin la playa regenerada en su totalidad, aunque eso no depende de mí; sin un segundo polideportivo... Me hubiera gustado mejorar la gestión de personal en el Ayuntamiento, un tema muy complicado. Pero me quedo con lo importante. Espero que quien continúe, sea quien sea, continúe defendiendo el pueblo con la misma rotundidad con la que lo he hecho. Y me gustaría que la gente pensara de mí que fui un alcalde que hizo lo que pudo, que defendió su pueblo con la máxima dignidad que supo y que trató dejar un pueblo mejor a los que vinieron detrás.