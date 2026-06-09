L’Alcora creará un nuevo eje de deporte y ocio al aire libre en la ciudad deportiva

La ciudad deportiva de l’Alcora continúa avanzando en su transformación como uno de los principales espacios de referencia para la práctica deportiva y el ocio al aire libre en la capital de l'Alcalatén. Y es que el Ayuntamiento ha culminado los últimos trabajos de adecuación exterior del complejo, donde se ha instalado una mesa fija de ping-pong para uso ciudadano, y prepara ya nuevas inversiones para seguir ampliando y modernizando la oferta deportiva de la zona.

El alcalde, Samuel Falomir; la concejala de Deportes, Amparo Segura: y la edila de Parques y Jardines, Ana Huguet, han visitado las instalaciones para comprobar el resultado de esta actuación, que ha permitido optimizar uno de los espacios exteriores de la ciudad deportiva y dotarlo de un nuevo elemento recreativo abierto a los vecinos y vecinas.

El alcalde Falomir y las edilas Segura y Huguet han comprobado in situ las mejoras realizadas en el espacio deportivo. / Javier Nomdedeu

La intervención forma parte de una estrategia más amplia del equipo de gobierno para ordenar y conectar los diferentes espacios deportivos y de ocio del entorno. El objetivo es crear un gran eje integrado al aire libre que una la nueva zona de ping-pong con el futuro circuito de pumptrack y con la pista de tenis, que también será renovada próximamente.

Refuerzo de las instalaciones

De este modo, el Ayuntamiento pretende reforzar la ciudad deportiva como un espacio más completo, accesible y versátil, capaz de dar respuesta a diferentes edades, modalidades deportivas y formas de ocio activo. La actuación combina la mejora de las instalaciones deportivas con el cuidado del entorno urbano y el paisajismo, en una intervención coordinada de forma transversal entre las áreas municipales implicadas.

La puesta a punto de este espacio sirve, además, como antesala del despliegue deportivo del plan l’Alcora Creix, el programa de inversiones de 5,5 millones de euros impulsado por el consistorio para transformar el municipio y mejorar el día a día de la ciudadanía.

Dentro de esta planificación, se prevé ejecutar este mismo año una inversión de 70.000 euros en el entorno de la ciudad deportiva. La actuación principal será la construcción de un nuevo circuito de pumptrack, con un presupuesto de 50.000 euros, una instalación muy demandada para la práctica de deportes sobre ruedas.

A esta intervención se sumará la renovación de la pista de tenis, con una inversión de 20.000 euros. El proyecto contempla la sustitución de la superficie actual por un pavimento de césped artificial moderno y de calidad, así como la renovación de las redes y del equipamiento de la pista, con el objetivo de mejorar las condiciones de juego y poner la instalación a punto.

Mayor calidad de los espacios

La concejala de Deportes, Amparo Segura, ha destacado que estas actuaciones responden a una doble finalidad: atender las demandas vecinales y seguir elevando la calidad de los espacios deportivos municipales. “Cuidar lo cotidiano y responder a las demandas reales de nuestros vecinos y vecinas es nuestra prioridad. Con este proyecto damos un salto cualitativo en la oferta deportiva al aire libre, rediseñando los exteriores de la ciudad deportiva para sumar nuevas instalaciones y renovar las existentes, unificando así todo el entorno en un gran espacio de ocio y actividad física de primer nivel”, ha señalado.

Con estas mejoras, l’Alcora refuerza su apuesta por el deporte de proximidad y por la creación de espacios públicos que fomenten hábitos saludables, convivencia y actividad física al aire libre. La ciudad deportiva se consolida así como un enclave estratégico dentro de la transformación urbana prevista por el plan l’Alcora Creix.