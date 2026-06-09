Moncofa refuerza su plantilla municipal con 47 contrataciones para la temporada de verano

El Ayuntamiento de Moncofa ha reforzado su plantilla municipal de cara a la temporada de verano con la incorporación de 47 nuevos trabajadores. Para ello, el consistorio ha destinado un total de 232.317 euros, con el objetivo de cubrir las necesidades de personal durante los meses estivales, una época en la que el municipio registra un importante incremento de población y se consolida como uno de los principales destinos turísticos de la costa.

El concejal de Recursos Humanos, José María Andrés, ha destacado que “invertir en puestos de trabajo significa tener mayor capacidad de respuesta para solucionar problemas o mejorar el servicio a los ciudadanos, ya sea en materia turística o de atención social a las familias”. En este sentido, ha subrayado que “en Moncofa pensamos en mejorar la vida de vecinos y vecinas, y para ello contamos con el personal necesario para cuando más se les necesita”.

Refuerzo de los servicios municipales en verano

Dentro de este plan de refuerzo, el Ayuntamiento de Moncofa invertirá más de 118.073 euros en la contratación de dos trabajadores familiares, un monitor deportivo, un informador turístico y quince peones destinados a labores de limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

Estos trabajadores prestarán servicio en zonas especialmente sensibles durante el verano, como playas, duchas, espacios públicos y otros puntos vinculados a la actividad turística, con el objetivo de mejorar la atención a vecinos, visitantes y turistas.

Parte de estas contrataciones contará con financiación externa. En concreto, el consistorio se ha acogido al Plan de Empleo 2026 de la Diputación de Castellón, que aportará 9.043 euros, así como a una subvención de 52.578 euros procedente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Una brigada agraria para caminos rurales y acequias

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una brigada agraria destinada a la limpieza y adecuación de caminos rurales y acequias municipales durante todo el verano. Esta actuación permitirá la contratación de 26 personas, distribuidas en dos fases.

Durante el mes de julio trabajarán 13 personas gracias a una ayuda de 22.590 euros, mientras que en agosto se incorporarán otras 13 personas, financiadas con una aportación idéntica. Estas contrataciones se enmarcan en el programa estatal de subvenciones conocido como Paro Agrario.

Entre las labores previstas figuran la adecuación de acequias y la eliminación de vegetación en los márgenes de caminos rurales, actuaciones clave para garantizar el correcto drenaje del agua ante posibles episodios de lluvias torrenciales. José María Andrés ha remarcado la importancia de mantener “la red de acequias y vías agrícolas en perfecto estado de uso”.

Nuevas contrataciones a través de programas de la Generalitat

Por otra parte, el Ayuntamiento de Moncofa ha obtenido una subvención de la Generalitat Valenciana a través del programa EMDONA 2026, que permitirá la contratación de una auxiliar administrativa para la biblioteca municipal. Esta actuación cuenta con una inversión total de 29.717 euros, de los cuales 7.127,86 euros serán aportados por las arcas municipales.

Asimismo, el consistorio participará en el programa EMCORP Labora Jove 2026 de la Generalitat Valenciana, gracias al cual se contratará a un auxiliar administrativo para la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). Esta actuación contará también con una dotación económica de 29.717 euros, de los que 7.127,86 euros procederán de fondos municipales.

Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento de Moncofa refuerza los servicios municipales durante la temporada de verano, mejora la atención a la ciudadanía, fortalece el mantenimiento de los espacios públicos y garantiza una mejor conservación de las infraestructuras rurales del término municipal.