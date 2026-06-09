Orpesa ultima la ampliación de sus arenales con 24.000 m³ para el arranque del verano

Orpesa afronta el inicio de la temporada alta con una imagen mejorada de sus playas. La mayor regeneración de arena realizada en los últimos años en el municipio entra ya en su recta final y permitirá que Morro de Gos y Les Amplàries ganen anchura tras años de regresión litoral y pérdida de sedimentos provocada por los temporales.

Aunque las últimas lluvias han vuelto a arrastrar parte de la arena en algunos puntos, la previsión municipal es que esta aportación histórica permita que las playas lleguen al verano en unas condiciones mucho mejores que en campañas anteriores.

Las actuaciones son ya visibles a lo largo de buena parte de la costa. Montañas de arena, maquinaria trabajando sobre el litoral y una nueva configuración del entorno anuncian una intervención sin precedentes recientes para reforzar los arenales antes del verano. La diferencia es notable: frente a los alrededor de 8.000 m3 que solía movilizar el Ayuntamiento en campañas anteriores, este año la cifra supera los 24.000 gracias a la aportación extraordinaria de Costas.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, visitó este lunes los trabajos acompañada por el alcalde de Orpesa, Rafael Albert, la concejala de Playas, Isabel Moya, y responsables de Costas para comprobar sobre el terreno la evolución de las actuaciones efectuadas para reparar los daños ocasionados por los últimos temporales. Se trata de medidas que forman parte de una inversión global de 1,2 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para obras de emergencia a realizar en distintos puntos de la costa castellonense afectados por las borrascas de principios de año.

La subdelegada visitó las actuaciones en Orpesa incluidas en el paquete provincial de 1,2 millones de euros para obras de emergencia en ocho municipios. / MEDITERRÁNEO

Cerca de 25.000 m3

La principal actuación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, a través de Costas, que está aportando 15.000 m3 de arena en Morro de Gos, procedentes de la sobreacumulación generada junto al dique de Levante del puerto de Castelló. Estos trabajos se realizan en colaboración con la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Castelló.

A esta cifra se suman las tareas impulsadas por el Ayuntamiento de Orpesa en Les Amplàries, donde se están trasladando aproximadamente 9.500 m3 de arena: unos 7.000 desde la cala del Retor y otros 2.500 desde la desembocadura del río Chinchilla.

En conjunto, las actuaciones permitirán redistribuir alrededor de 24.500 m3 de arena, una cifra muy superior a la habitual y especialmente relevante para un municipio que en los últimos años había centrado sus aportaciones ordinarias en los excedentes disponibles dentro de su propio litoral.

Según explica Isabel Moya, los trabajos se encuentran ya muy avanzados. “Prácticamente toda la arena de Costas ya está aportada y ahora quedan los trabajos de aplanamiento y distribución”, señala la concejala. La previsión es que puedan dejar finalizada su parte durante los próximos días, mientras que el Ayuntamiento terminará después la aportación prevista en Les Amplàries.

El consistorio ya comenzó la pasada semana el traslado de arena desde la cala del Retor, una actuación que se suma a los aportes procedentes del río Chinchilla y que busca mejorar el perfil de la playa seca, suavizar pendientes y ofrecer una superficie más cómoda para vecinos y turistas de cara a los meses de mayor afluencia.

Más playa junto al Chinchilla

Paralelamente, también son ya muy visibles las obras que Costas ejecuta entre Morro de Gos y Les Amplàries, en el entorno del río Chinchilla y la albufera. Esta actuación no consiste solo en reparar daños, sino en ganar espacio para la playa en uno de los puntos más sensibles del litoral.

Los trabajos eliminan el camino peatonal asfaltado más próximo al mar para recuperar superficie de playa activa y favorecer la regeneración del sistema dunar. El nuevo recorrido para viandantes quedará desplazado hacia la parte interior, junto a la albufera, mientras que el frente litoral ganará anchura y capacidad de protección frente a futuros temporales.

La zona permanece cerrada mientras avanzan los trabajos. La previsión es que la actuación principal "en una semana esté acabada prácticamente", según la edila de Playas.

Posteriormente se instalarán las nuevas vallas de madera tipo tejana solicitadas por el Ayuntamiento para delimitar el espacio recuperado para la playa y el sistema dunar con una imagen más integrada en el entorno. “Nos las han aceptado, pero están tardando en llegar porque tienen mucha demanda”, apunta Moya.