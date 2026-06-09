Peñíscola convierte su castillo en balcón privilegiado para ver las cometas del Festival del Viento

El cielo de Peñíscola ha sumado durante unas horas un nuevo atractivo a su postal más reconocible. A las murallas, el mar y la silueta del Castillo del Papa Luna se les unieron las formas y colores de las cometas del Festival Internacional del Viento, que ha hecho escala en la ciudad tras convertir el litoral de Castellón en un gran escenario al aire libre durante el pasado fin de semana.

La cita, que ha celebrado su edición más internacional en el Grau de Castelló, ha querido extender su espíritu más allá de la capital de la Plana y acercar la cultura cometera a otros puntos de la provincia. Y Peñíscola, con su casco antiguo asomado al Mediterráneo, ofrecía un marco difícil de mejorar.

Galería | Última jornada del Festival Internacional del Viento / Gabriel Utiel

Un total de 20 pilotos de cometas procedentes de Costa Rica, Colombia, México, India, China, Indonesia, Inglaterra, Croacia y España participaron en esta exhibición especial desde el privilegiado enclave del Castillo. Durante la jornada, las cometas llenaron de movimiento y color uno de los paisajes más fotografiados de la provincia, generando una imagen poco habitual y especialmente llamativa para vecinos y visitantes.

La experiencia ha servido como una prolongación del Festival Internacional del Viento, que durante el fin de semana reunió en Castelló a pilotos de distintos países, cometas gigantes, actividades familiares, espectáculos aéreos, drones, globos aerostáticos, talleres y música en directo. Una programación pensada para mirar al cielo, pero también para reforzar el atractivo turístico de la costa castellonense en la antesala del verano.

Cielo lleno de cometas junto al castillo de Peñíscola. / Mediterráneo

Desde la organización han valorado de forma muy positiva esta visita a Peñíscola y han avanzado su intención de repetir la experiencia el próximo año. El objetivo es seguir fomentando la cultura cometera, dar a conocer el festival en el conjunto de la provincia y convertir estas exhibiciones en una propuesta capaz de unir espectáculo, paisaje y promoción turística.

En el caso de Peñíscola, la combinación funcionó con una naturalidad evidente: cometas internacionales sobrevolando uno de los castillos más icónicos del Mediterráneo. Una imagen efímera, pero con vocación de continuidad.