Las siete playas donde podrán disfrutar los perros este verano en Castellón

Castellón vuelve a consolidarse como un destino cada vez más preparado para el turismo con mascotas. Con la llegada del buen tiempo y el aumento de los desplazamientos a la costa, los propietarios de perros cuentan con siete playas caninas repartidas por diferentes municipios del litoral castellonense.

Estos espacios permiten que los animales puedan acceder a zonas de baño habilitadas, siempre bajo la responsabilidad de sus dueños y respetando las normas de convivencia. La recogida de excrementos, el control del animal, la documentación en regla y el respeto al resto de usuarios son algunas de las obligaciones habituales en este tipo de playas.

Playa de Aiguaoliva, en Vinaròs

En el norte de la provincia, Vinaròs destaca con la playa de Aiguaoliva, una de las zonas caninas más conocidas del litoral castellonense. Se trata de un espacio situado en un entorno tranquilo, alejado de las playas urbanas más concurridas, lo que la convierte en una opción cómoda para quienes buscan disfrutar del mar con su perro en un ambiente más relajado.

Su carácter natural y su menor afluencia la hacen especialmente atractiva para pasear junto al Mediterráneo y permitir que las mascotas disfruten del baño, siempre respetando las normas establecidas por el municipio.

Mapa de Playa Aiguadoliva, una playa apta para perros.

Cala de les Llanetes, en Vinaròs

También en Vinaròs se encuentra la cala de les Llanetes, otro de los espacios habilitados para perros en la localidad. Esta cala, de grava y cantos rodados, ofrece un paisaje más agreste y natural, ideal para quienes prefieren una zona menos masificada.

Su entorno permite disfrutar de una experiencia más tranquila, aunque los propietarios deben tener en cuenta que, como en cualquier playa canina, es obligatorio mantener la zona limpia, llevar la documentación del animal y controlar en todo momento a la mascota.

Mapa de la Playa Canina Les Llanetes.

Playa de L’Estany, en Alcossebre

La playa de L’Estany, en Alcossebre, es otra de las alternativas para quienes quieren acudir a la costa con su perro. Situada en la zona de Punta Capicorb, junto a la desembocadura del río San Miguel, combina bolos, arena y un entorno natural más abierto. Dispone de pasarelas y papeleras; y en la zona sur se ha habilitado un tramo de playa apta para mascotas.

No se trata de una playa urbana al uso, y precisamente ese carácter más apartado la convierte en una opción interesante para quienes buscan una zona específica donde poder disfrutar del mar con sus animales de compañía.

Mapa de la Playa del Estany.

Playa Belcaire, en Moncofa

En el litoral sur de Castellón, Moncofa cuenta con la playa Belcaire, ubicada cerca de la desembocadura del río del mismo nombre. Este espacio canino se integra en un entorno natural de dunas y se ha convertido en una de las playas de referencia para los propietarios de perros.

Además, el municipio ha incorporado mejoras en la zona, como ducha, bebederos para animales y personas, y espacios delimitados para favorecer la convivencia entre usuarios. La playa Belcaire es, por tanto, una opción cómoda y preparada para quienes desean pasar una jornada junto al mar con su mascota.

Mapa de Playa Belcaire

La Renegà, en Orpesa del Mar

La playa canina de La Renegà, en Orpesa del Mar, destaca por su entorno singular. Se trata de una zona de calas con arena gruesa, roca y vegetación mediterránea, lo que le aporta un carácter más natural y menos urbanizado.

Su paisaje la convierte en una de las opciones más especiales de la provincia. La zona habilitada para perros está delimitada y señalizada, por lo que los usuarios deben respetar los espacios establecidos y las normas municipales para garantizar una buena convivencia.

Mapa de la Playa de la Renegà.

Playa canina de El Barranquet, en Benicarló

La lista se completa con la playa canina de El Barranquet, en Benicarló, situada junto a la desembocadura del río Barranquet. Se trata de una zona acotada de unos 300 metros, cercana al centro urbano y pensada para facilitar el acceso de vecinos y visitantes con mascotas.

Su ubicación y amplitud la convierten en una alternativa cómoda para que los perros puedan correr, jugar y bañarse. Como en el resto de playas caninas de la provincia, los dueños deben cumplir con las normas de higiene, seguridad y convivencia.

Mapa de la Playa El Barranquet.

Playa Molino, en Cirat

Aunque no se encuentra en el litoral, la Playa Molino de Cirat amplía las opciones de baño canino en la provincia de Castellón. Situada en el río Mijares, en el paraje de El Molino, esta zona permite disfrutar del agua dulce en plena naturaleza y se presenta como una alternativa para quienes prefieren el interior frente a la costa.

El espacio forma parte de las playas continentales de Cirat, ubicadas a pocos minutos del casco urbano y en un entorno natural especialmente atractivo durante los meses de calor. Según la información turística del municipio, en las playas continentales de Cirat está prohibido el acceso de mascotas fuera de la zona habilitada, por lo que los usuarios deben respetar la señalización y las normas establecidas.

El paraje se sitúa a las afueras de Cirat y se accede a él por la CV-20, en dirección a Torrechiva. Tras salir del municipio y superar una curva, hay que tomar un camino a la derecha, señalizado con un cartel que indica las instalaciones recreativas del Paraje El Molino.

Mapa de la Playa El Molino.

Una oferta pet friendly en crecimiento

Con estas siete playas, la provincia de Castellón refuerza su oferta turística pet friendly y responde a una demanda cada vez más habitual: poder disfrutar de las vacaciones sin dejar atrás a los animales de compañía.

Aun así, los ayuntamientos recuerdan la importancia de consultar la normativa específica de cada municipio antes de acudir, ya que las condiciones de acceso, los horarios o las obligaciones pueden variar según la temporada y la playa.

Además, a lo largo de todo el territorio español, podemos encontrar muchas playas donde los humanos podemos disfrutar del mar y de la playa junto a nuestros mejores amigos.