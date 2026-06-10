Abre un nuevo restaurante en un entorno privilegiado de Castellón

El mapa gastronómico de la provincia suma una nueva dirección. El Grupo Gastro Masía Bellver abrirá este sábado, 13 de junio, el restaurante Tempus, un nuevo espacio ubicado en el edificio del mismo nombre dentro de Bellver Blue Tech Zone, en Orpesa.

La propuesta nace con una idea clara: dar protagonismo al producto y dejar que la materia prima marque el ritmo de la cocina. Sin artificios ni excesos, Tempus apuesta por elaboraciones limpias, de temporada y pensadas para respetar al máximo cada ingrediente.

Tempus ofrece una cocina sin artificios que combina la tradición mediterránea con la maestría vasca, con la brasa como protagonista. / Mediterráneo

La carta combina la tradición mediterránea con la técnica de la cocina vasca, dos formas de entender la gastronomía que comparten una misma base: el respeto por el producto de calidad. En esa línea, el fuego y la brasa tendrán un papel central en una cocina que busca potenciar los sabores sin enmascararlos.

El restaurante trabajará con una carta de temporada, que se completará con propuestas fuera de carta en función de los mejores productos disponibles en cada momento. La intención es ofrecer una experiencia alejada de modas pasajeras y centrada en lo esencial: buen producto, buena técnica y una cocina directa.

El restaurante estará ubicado en el Edificio Tempus de Bellver Blue Tech Zone. / Mediterráneo

Cocinas de referencia

Al frente de los fogones estará Adrián López, un cocinero con formación internacional y un nombre ya conocido en la provincia. López dirigió el restaurante Kamikaze Street Food de Benicàssim, donde desarrolló una cocina de fusión asiática marcada por la mezcla de técnicas y sabores.

El equipo de Tempus reúne también perfiles con experiencia en cocinas de referencia como Arzak, Akelarre, StreetXO o Canalla Bistro, además de profesionales que han pasado por proyectos como Dando Leña y La Tasqueta del Mercat, vinculados al chef valenciano Tomás Guitxan. A ello se suma experiencia en arroces, producto de temporada, carnes, repostería y cocina desarrollada en destinos como Formentera, el Valle de Arán o Mallorca.

Al frente de esta nueva propuesta, hay un equipo internacional curtido en Akelarre, Arzak o StreetXO, con raíces también en la cocina de la provincia. / Mediterráneo

Otro de los pilares del restaurante será la bodega, con una selección de vinos nacionales e internacionales y etiquetas destacadas que irán renovándose cada mes. En la misma línea de cuidado por el producto, Tempus trabajará con proveedores como Berzas 3.0 o el aceite Bardomus, escogidos por su calidad y trazabilidad.

El nuevo restaurante abrirá de miércoles a domingo. Los miércoles y jueves ofrecerá únicamente servicio de almuerzo; los viernes y sábados contará con almuerzo y cena; y los domingos abrirá al mediodía. Los lunes y martes permanecerá cerrado.