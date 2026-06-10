L'Alcora invertirá 10 millones en los próximos dos años: estos son los proyectos

El Ayuntamiento de l’Alcora prevé movilizar 10 millones de euros en inversiones durante los próximos dos años, dentro de la planificación municipal para el periodo 2026-2028. La hoja de ruta incluye intervenciones en distintos ámbitos del municipio, desde la mejora de espacios urbanos hasta la recuperación de patrimonio y la adecuación de equipamientos públicos.

Entre los proyectos previstos figuran la demolición de la antigua fábrica Sanchis, paso previo para la futura residencia de la tercera edad, nuevas mejoras en calles y caminos, otra fase de recuperación de la Real Fábrica, actuaciones en instalaciones deportivas y mejoras en parques y jardines. El objetivo del consistorio es activar durante este periodo varias intervenciones consideradas prioritarias para dar respuesta a demandas vecinales y avanzar en proyectos pendientes.

Deuda en torno al 23% en 2028

El Ayuntamiento contempla financiar 4,6 millones de este paquete inversor mediante operaciones de crédito. El resto, hasta completar los 10 millones, se cubriría con fondos propios y posibles subvenciones. Según el área de Hacienda, esta previsión situaría el endeudamiento municipal en torno al 23% al cierre de 2028, por debajo del límite legal del 110% permitido a las administraciones locales.

El concejal de Hacienda, Robert Tena, ha defendido que el recurso a los préstamos permitirá acelerar actuaciones prioritarias sin comprometer la estabilidad de las cuentas municipales. Según ha explicado, el 23% previsto sería el nivel máximo de endeudamiento contemplado, aunque podría reducirse si se realizan amortizaciones extraordinarias durante los próximos ejercicios.

El equipo de gobierno (PSPV-PSOE) de l'Alcora, durante una reunión, capitaneado por el alcalde, Samuel Falomir. / Javier Nomdedeu

Balance de los dos años anteriores

Esta nueva fase inversora se suma a los 12,4 millones de euros en actuaciones activadas o ejecutadas entre 2024 y 2025. En conjunto, la planificación municipal para el periodo 2024-2028 eleva el volumen total de inversiones a 22,5 millones de euros, una cifra que el Ayuntamiento vincula a proyectos ya en marcha y a nuevas actuaciones previstas hasta final de mandato.

Entre los proyectos ya incluidos en el balance municipal destacan los 5,5 millones de euros destinados a la ampliación y mejora del IES Ximén d’Urrea, 1,4 millones para la nueva biblioteca municipal, 2 millones para la modernización de los polígonos industriales y más de 1,1 millones para el nuevo espacio polifuncional Nau BIC.

También forman parte de las actuaciones de este periodo la adquisición de los terrenos de la antigua fábrica Sanchis y de la futura zona verde del Moreral, la sustitución del césped artificial del campo de fútbol, mejoras en instalaciones deportivas, la ampliación de nichos del cementerio, la renovación urbana del casco antiguo de la Foia, la adecuación del local de ensayos de la banda de música y distintas intervenciones en vías públicas, caminos y alumbrado.

El alcalde, Samuel Falomir, ha vinculado la capacidad inversora del Ayuntamiento con la situación financiera del consistorio. Según ha señalado, haber alcanzado en este mandato una situación de deuda cero permite ahora plantear una nueva planificación con recurso parcial al crédito para adelantar obras previstas.

Desde el equipo de gobierno defienden que esta fórmula permitirá ejecutar antes algunos proyectos incluidos en la planificación municipal, mientras que el área económica sostiene que el nivel de endeudamiento previsto seguirá siendo bajo respecto a los márgenes legales. La intención del Ayuntamiento es combinar financiación externa, recursos propios y posibles ayudas para mantener el ritmo inversor durante los próximos ejercicios.