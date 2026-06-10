Almassora recurre a la experiencia de García Albiol contra la okupación tras 170 actuaciones policiales

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha recibido este miércoles al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una visita institucional centrada en la lucha contra la okupación ilegal de viviendas, una problemática que preocupa a vecinos y administraciones locales por sus efectos en la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de los barrios.

El encuentro ha permitido a ambos dirigentes compartir experiencias de gestión municipal y abordar medidas para hacer frente a esta problemática, uno de los principales retos que, según han señalado, afrontan actualmente numerosos ayuntamientos. Durante la jornada, Tormo y García Albiol también han mantenido un encuentro con vecinos afectados de Almassora para escuchar sus inquietudes y conocer de primera mano las dificultades que padecen en su día a día.

La reunión ha contado además con la participación de la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, que ha defendido una política de “tolerancia cero” frente a la okupación y ha reclamado al Gobierno de España reformas legales que, a su juicio, permitan proteger con mayor rapidez a propietarios, comunidades vecinales y administraciones locales.

170 servicios policiales contra la okupación

La alcaldesa de Almassora ha puesto en valor las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento en esta materia. Entre ellas, ha destacado la creación de la Unidad Viogen, Mediación e Información Antiokupación dentro de la Policía Local, la celebración de las primeras Jornadas Antiokupación del municipio, el refuerzo de la coordinación policial y la adhesión a la Red de Municipios Afectados por la Okupación-Xarxa Mao, promovida por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Tormo ha subrayado también el trabajo de la Policía Local de Almassora, cuyos agentes han logrado paralizar diversos intentos de ocupación gracias a una actuación “rápida, coordinada y profesional”. En concreto, la alcaldesa ha señalado que los agentes han realizado 170 servicios relacionados con la okupación ilegal entre 2025 y lo que llevamos de este ejercicio.

“Los ayuntamientos somos la administración más cercana a los ciudadanos y tenemos la obligación de escuchar sus preocupaciones y actuar dentro de nuestras posibilidades para darles respuesta”, ha afirmado Tormo. La primera edil ha insistido en que la okupación genera “una enorme inquietud” entre muchos vecinos y ha defendido el compromiso del consistorio con la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de quienes cumplen con sus obligaciones.

La alcaldesa ha agradecido la visita de Xavier García Albiol y ha destacado la importancia de compartir experiencias y buenas prácticas entre municipios. / MEDITERRÁNEO

Un frente común para reclamar más herramientas legales

Durante el encuentro, tanto María Tormo como Xavier García Albiol han coincidido en la necesidad de que los ayuntamientos dispongan de más instrumentos legales para actuar con eficacia ante los casos de okupación ilegal. La alcaldesa de Almassora ha criticado que el Gobierno de España, según ha denunciado, continúe sin adoptar medidas suficientes para proteger de forma inmediata a propietarios y comunidades de vecinos.

“Mientras el Gobierno de España continúa sin adoptar medidas eficaces, los ayuntamientos somos quienes damos la cara ante los vecinos afectados”, ha manifestado Tormo, quien ha defendido que las administraciones deben situarse al lado de quienes cumplen la ley.

Por su parte, Xavier García Albiol ha valorado las medidas desarrolladas por el Ayuntamiento de Almassora y ha compartido la experiencia de Badalona en esta materia. El alcalde catalán ha calificado de “surrealista” que, en su opinión, quienes okupan puedan contar con más protección que los propietarios y vecinos que sufren las consecuencias de la inseguridad y el incivismo.

Por su parte, Marta Barrachina ha apelado a las soluciones que "deben llegar tan pronto como Pedro Sánchez abra las urnas". En el PP "estamos preparados para ser la solución a un Gobierno de España que solo resiste".

El encuentro celebrado en Almassora ha servido para reforzar la colaboración institucional entre ambos municipios y para reivindicar una respuesta más contundente frente a la okupación ilegal, con el objetivo de proteger los derechos de los propietarios y preservar la convivencia en los barrios.