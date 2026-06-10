Aquarama estrena una zona para bebés en el arranque de su verano más especial

Aquarama ha abierto este miércoles sus puertas en Benicàssim con el mejor ambiente, buenas temperaturas y en su año más especial con una de las novedades más familiares de los últimos ejercicios. El parque acuático ha estrenado temporada con buen tiempo, temperaturas agradables y los primeros visitantes disfrutando ya de las instalaciones en el arranque de un verano muy especial. La apertura marca además el inicio de la temporada en la que el recinto celebra su 40 aniversario, después de haber acompañado a varias generaciones de familias de Castellón y visitantes de toda España.

La gran novedad visible en esta primera jornada ha sido Chiquilandia, una nueva zona acuática diseñada para bebés y niños de muy corta edad. El espacio ocupa el lugar de la anterior zona infantil de agua destinada a los más pequeños, junto a los lagos, aunque incorpora ahora más elementos de juego y una propuesta mucho más completa para disfrutar del agua en familia.

Cuenta con juegos interactivos, chorros de agua y pequeñas atracciones adaptadas a la primera infancia. La nueva área ofrece a los bebés una experiencia acuática pensada específicamente para su edad, en un entorno seguro donde pueden disfrutar junto a sus familias.

El estreno de Chiquilandia llega en una temporada que también estrena nueva imagen corporativa, con una identidad renovada que ya luce en la cartelería y en distintos espacios del recinto.

Más opciones para las familias

Hasta ahora, la principal referencia infantil del recinto era la Cala Pirata, orientada a niños algo mayores y que precisamente se renovó por completo el pasado año. Con esta incorporación, el parque amplía su oferta para las familias con bebés y refuerza su apuesta por ofrecer propuestas adaptadas a todas las edades.

El estreno de esta zona llega en una temporada especialmente simbólica para Aquarama, que cumple 40 años consolidado como uno de los grandes referentes del ocio familiar de la Comunitat Valenciana. El parque mantiene además algunas de sus atracciones más emblemáticas, como El Salto del Diablo, Space Shot, WOW o Twin Twister, junto a amplias zonas de descanso y espacios destinados al público infantil.

Novedades gastronómicas

La apertura también llega acompañada de una renovación de la oferta gastronómica, con espacios como La Burguesa, especializada en hamburguesas; La Tasqueta, con tapas y bocadillos; o El Chiringuito, dedicado a los hot dogs y granizados. A ello se suman otros puntos de restauración repartidos por el recinto para quienes pasan toda la jornada en el parque.

El parque también mantiene opciones adaptadas a diferentes necesidades alimentarias, con propuestas como el buffet La Comilona, que ofrece menú del día con opción sin gluten.

La renovación se completa con Gofrola, la gofrería de Bartola, y con una ventana exterior que permite comprar los clásicos gofres del parque sin acceder al recinto.

Con más de 45.000 m2 y más de 20 atracciones, arranca así una nueva campaña estival con la previsión de recibir a miles de visitantes durante los próximos meses. El parque empieza temporada marcada por la celebración de su 40 aniversario y por la incorporación de nuevos espacios pensados para seguir siendo uno de los grandes reclamos turísticos del verano en Benicàssim.