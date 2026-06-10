Burriana convierte un cuadro eléctrico en escaparate de su patrimonio histórico

Burriana ha convertido un cuadro eléctrico en un nuevo escaparate de su patrimonio histórico. El Ayuntamiento ha instalado en la plaza de la Generalitat Valenciana un nuevo centro de mando del alumbrado público que, además de mejorar el control de la red eléctrica, incorpora en su parte exterior imágenes de algunos de los monumentos más representativos de la ciudad.

El equipamiento, denominado cuadro de diseño, se diferencia de los modelos convencionales porque no se limita a cumplir una función técnica, sino que también se integra en el entorno urbano con una imagen más cuidada. La estructura exterior incluye fotografías de inmuebles históricos de Burriana, de forma que un elemento habitual del mobiliario urbano pasa a tener también un valor estético y divulgativo.

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha explicado que el objetivo es avanzar en la mejora de la infraestructura eléctrica del alumbrado público sin descuidar la imagen de la ciudad. Según ha señalado, la actuación permite integrar este tipo de instalaciones “desde una perspectiva estética y de identidad”, al tiempo que pone en valor elementos reconocibles del patrimonio local.

La instalación forma parte del proceso de renovación de los centros de mando del alumbrado público que el consistorio está desarrollando en el término municipal. Estos nuevos equipos permiten mejorar la eficiencia energética, la seguridad y el control de las instalaciones, además de adaptarse al sistema de telegestión ya implantado en la red municipal.

Los cuadros incorporan en su estructura exterior una serie de fotografías de sus monumentos históricos, representativos de la ciudad. / Mediterráneo

Este sistema permite supervisar en tiempo real el estado de cada punto de luz y detectar posibles incidencias de forma individualizada. De este modo, el Ayuntamiento puede realizar un seguimiento más preciso del funcionamiento del alumbrado y optimizar su mantenimiento.

La actuación se suma a la renovación integral del alumbrado público exterior acometida durante esta legislatura, con la sustitución de más de 6.500 luminarias por tecnología led de alta eficiencia. Según los datos municipales, esta renovación ha permitido alcanzar un ahorro energético estimado del 43,5%.

Trullen ha destacado que estas mejoras no solo buscan reducir el consumo eléctrico, sino también adaptar las instalaciones urbanas para que contribuyan a cuidar la estética de Burriana. “No solo mejoramos la eficiencia energética con las más de 6.500 nuevas luces led durante esta legislatura, sino que adaptamos las instalaciones urbanas para que cuiden la estética de Burriana y resalten el orgullo por nuestra historia y patrimonio”, ha afirmado.