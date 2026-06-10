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Cierran al baño una playa de Castellón tras detectar altos niveles de contaminación fecal

Los controles rutinarios de calidad del agua han confirmado la presencia elevada de 'Escherichia coli' y la playa permanecerá cerrada hasta nuevo aviso

Foto de archivo de una bandera roja en una playa de Castellón.

Foto de archivo de una bandera roja en una playa de Castellón. / Europa Press

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David Donaire

Castellón

La playa de Torre de la Sal, en Cabanes, ha quedado este miércoles cerrada al baño hasta nuevo aviso después de que la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental haya detectado una presencia elevada de Escherichia coli en sus aguas. La medida se ha adoptado siguiendo el Real Decreto 1341/2007, que regula la gestión de la calidad de las aguas de baño y establece las actuaciones a seguir cuando los análisis superan los parámetros permitidos.

El aviso ha sido comunicado por el Ayuntamiento, que ha pedido a vecinos, visitantes y bañistas que respeten la restricción mientras permanezca activa. Según ha explicado el consistorio, el resultado procede de los exámenes y comprobaciones rutinarias que se realizan de forma periódica para garantizar la seguridad y la calidad de las aguas en las zonas de baño.

La prohibición se mantendrá hasta que los nuevos análisis confirmen que el baño puede reabrirse con todas las garantías. De hecho, ya se están llevando a cabo nuevas comprobaciones con el objetivo de levantar la restricción lo antes posible, siempre que los resultados acrediten que los niveles han vuelto a situarse dentro de los márgenes adecuados.

Publicación del Ayuntamiento de Cabanes en Facebook.

La presencia de Escherichia coli suele utilizarse como indicador de contaminación fecal en el agua. Aunque este tipo de episodios acostumbran a ser puntuales y se resuelven tras nuevos controles favorables, obligan a cerrar temporalmente el baño por precaución y para evitar posibles riesgos para la salud de los usuarios.

Episodios en años anteriores

Por desgracia, no se trata de una situación aislada en el litoral castellonense. Los cierres preventivos por contaminación microbiológica se han repetido en los últimos veranos en diferentes playas de la provincia, con episodios que han obligado a restringir temporalmente el baño hasta recibir nuevos análisis favorables. En los últimos años se han registrado casos similares en arenales como Las Fuentes, en Alcossebre, así como en playas de municipios como Orpesa, TorreblancaBenicàssim o la propia Cabanes, donde la detección de niveles elevados de bacterias como E. coli o enterococos ha llevado a activar protocolos de seguridad de forma puntual.

En el caso de Torre de la Sal, el Ayuntamiento ha insistido en que la prioridad es garantizar la seguridad de todas las personas usuarias de la playa. Por ello, la reapertura quedará condicionada a los resultados de los nuevos exámenes de calidad del agua y a la autorización de los organismos competentes.

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Mientras tanto, el consistorio ruega prudencia y recuerda la importancia de no bañarse en la zona afectada mientras continúe vigente el aviso de cierre.

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