Educación da otro paso hacia el nuevo IES Joan Coromines de Benicarló, a la espera de licitar las obras

La Conselleria de Educación ha dado un nuevo paso para desbloquear la reivindicada renovación del IES Joan Coromines de Benicarló. La Dirección General de Infraestructuras Educativas acaba de adjudicar la instalación de las aulas prefabricadas que acogerán de forma temporal la actividad del centro mientras se ejecuten las futuras obras de reforma, que todavía está pendiente de licitar.

El contrato asciende a 2.625.437,72 euros y ha recaído en la empresa murciana Alquileres Barceló Sáez, con la previsión de que las instalaciones provisionales estén instalados durante un plazo de dos años.

La adjudicación de los barracones se interpreta como un movimiento necesario para poder encarar la futura rehabilitación integral del centro, ya que permitirá liberar las dependencias del instituto cuando llegue el momento de iniciar las obras. Sin embargo, la intervención principal continúa todavía sin fecha concreta de inicio, puesto que la ejecución de la reforma integral del IES Joan Coromines aún no ha sido licitada.

Este nuevo trámite llega justo un año después del último avance relevante en el expediente. Como publicó Mediterráneo, en junio de 2025, el Ayuntamiento adjudicó por 643.727,43 euros la redacción del proyecto y la dirección de obra de la actuación, un contrato que debía fijar la hoja de ruta técnica para la remodelación del instituto. Aquella adjudicación se produjo más de un año después de la licitación inicial, publicada en febrero de 2024 con un presupuesto base de 881.818,4 euros.

El paso anterior se remonta a diciembre de 2022, cuando el pleno aprobó la delegación de competencias para remodelar el centro.

Derribo de casi todas las estructuras

La reforma del IES Joan Coromines está financiada a través del programa Edificant y prevé una inversión superior a los 16 millones con cargo a la Conselleria de Educación. La intervención supondrá una rehabilitación prácticamente integral del complejo. La previsión pasa por demoler todas las construcciones actuales, salvo el módulo más cercano a la calle de València, y levantar un nuevo edificio de tres plantas o más.

El futuro instituto deberá contar con 16 aulas de ESO, cuatro de Bachillerato, 14 aulas vinculadas a ciclos formativos y una cafetería. También se mantendrá el acceso principal actual, con la puerta y el porche empedrado, mientras que la nueva distribución buscará aprovechar al máximo la parcela sin renunciar a espacios libres exteriores.

Mención en el último pleno

La falta de avances visibles en el proyecto se coló precisamente en el último pleno. La oposición logró sacar adelante una moción impulsada por PSOE y Compromís en defensa de las infraestructuras educativas de Benicarló.

Grupos como Benigazlum (exsocio de gobierno del PP a principios de esta legislatura) criticaron durante la sesión celebrada en mayo que, pese a disponer ya de los terrenos, la Conselleria todavía no ha iniciado la construcción del centro provisional necesario para poder arrancar las esperadas obras del instituto. La adjudicación conocida ahora responde precisamente a ese paso previo: dotar al Joan Coromines de aulas prefabricadas para preparar el traslado temporal de la actividad educativa.