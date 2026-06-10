Así toma forma uno de los miradores con mejores vistas de Castellón

Las obras del futuro mirador de la Plana continúan avanzando en la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí, uno de los enclaves paisajísticos más reconocibles de la provincia de Castellón. La actuación, que transformará este espacio en un gran balcón panorámico sobre la Plana, entra ahora en una nueva fase con la ejecución del graderío que configurará la estructura principal del proyecto.

Los trabajos han permitido ya el derribo de la antigua construcción existente, que presentaba un notable deterioro, así como la retirada de los materiales resultantes. En estos momentos, los operarios trabajan en la conformación de las plataformas escalonadas que darán forma al futuro mirador y que posteriormente serán revestidas con cerámica, elemento central de toda la propuesta arquitectónica.

Así será un nuevo mirador cerámico en Castellón / Despacho de Arquitectura ABEZ

La intervención permitirá crear un nuevo espacio público de cerca de 750 metros cuadrados desde el que disfrutar de unas vistas privilegiadas sobre la Plana de Castellón y gran parte del litoral. El objetivo es que el proyecto sea “una realidad a finales de 2026 o principios de 2027”, según comentó la alcaldesa, Carla Nebot.

Un balcón panorámico sobre la Plana

Desde su ubicación estratégica junto a la ermita de Sant Antoni, el nuevo mirador ofrecerá una panorámica de 360 grados sobre el paisaje agrícola y urbano de la comarca. Las imágenes del avance de las obras ya permiten intuir la magnitud del proyecto y la espectacularidad de las vistas que podrán contemplarse desde este punto elevado.

La primera edil ha destacado que la actuación permitirá “poner todavía más en valor uno de los espacios más representativos del municipio”. Asimismo, ha señalado que el nuevo espacio combinará patrimonio, paisaje y tradición cerámica, tres elementos estrechamente vinculados a la identidad local.

El proyecto lleva por nombre En torn a la romeria y fue uno de los ganadores de la VIII edición del Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU) impulsado por la Diputación de Castellón.

Plano del proyecto de regeneración urbana del Mirador a la Plana 'En torno a la Romería'. / Despacho de Arquitectura ABEZ

Cerámica, paisaje y tradición

La propuesta, diseñada por el estudio de arquitectura y diseño ABEZ, se inspira en la histórica romería de Sant Antoni y en la tradición cerámica de Betxí. Más allá del propio mirador, la actuación contempla la creación de nuevos espacios de estancia, zonas arboladas, mobiliario urbano y pavimentos cerámicos integrados en el entorno natural.

Así será un nuevo mirador cerámico en Castellón / Despacho de Arquitectura ABEZ

Uno de los aspectos más singulares del proyecto es la organización del recorrido. La subida al mirador se concibe como una evocación de la romería, con distintos espacios de encuentro y descanso que culminarán en una plataforma panorámica diseñada para convertir el paisaje en el gran protagonista.

Las obras fueron adjudicadas a la empresa Consbe S.L. por un importe de 298.547,99 euros y supondrán la creación de un nuevo referente turístico, paisajístico y patrimonial para la provincia de Castellón. Una vez finalizada la intervención, la Muntanyeta de Sant Antoni contará con un espacio renovado que aspira a convertirse en uno de los miradores más atractivos de la Plana.