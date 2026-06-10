Nules adopta medidas drásticas contra la okupación: Ayuntamiento y vecinos tabican casas deshabitadas

Nules no permanece ajeno a una problemática generalizada, la de la okupación de viviendas deshabitadas, con el agravante de que el centro histórico del municipio cuenta con un gran número de casas vacías, que para algunas personas se convierten en una oportunidad para usurparlas a sus legítimos propietarios. En más de una ocasión se han denunciado y se han llegado a abortar intentos de okupación en la Vila. La evidencia de ese riesgo, ha llevado a Ayuntamiento y vecinos a adoptar medidas preventivas drásticas.

Varios edificios del casco histórico de Nules están totalmente tabicados. Se trata de una intervención radical, en la que se han anulado todas las aperturas de la fachada: puertas, ventanas y balcones.

Al preguntar al Ayuntamiento sobre esta medida, que en principio podría atribuirse a los propietarios, han confirmado que en algunos casos ha actuado el consistorio e incluso en una de las casas, «en la calle San Miguel», ese tapiado lo realizó Iberdrola.

El Ayuntamiento confirma que se ha encargado de bloquear el acceso de las viviendas investigadas por la Guardia Civil en marzo. / MÒNICA MIRA

El alcalde, David García, detalla que entre las viviendas bloqueadas por el Ayuntamiento están las que fueron investigadas en el marco de la macroredada por tráfico de personas que se desarrolló en Nules y otras localidades el pasado mes de marzo. Según precisa, una vez concluyeron los registros y la investigación policial, «mantuvimos una reunión con la Guardia Civil, en la que coincidimos en que sería conveniente e incluso necesaria la intervención, sin informar ni consensuarlo con los propietarios, estaba legalmente avalado. La brigada municipal se encargó de asegurar esas casas».

En cuanto al resto de edificios con ventanas y puertas cegadas, García concreta que la anteriormente mencionada de la calle San Miguel estuvo okupada, «y cuando se logró desalojarla, fue la propia Iberdrola la que actuó», tras ponerlo en conocimiento de las autoridades municipales.

Una de las casas de la Vila de Nules, entre las calles Soledad y San Miguel, con todas las ventanas y puertas tabicadas. / MÒNICA MIRA

No son casos aislados los de vecinos que «vienen al Ayuntamiento mostrando su preocupación, porque no saben qué hacer para evitar que okupen esas casas deshabitadas, que son de su propiedad». Cuando piden consejo, «la Policía Local les traslada una serie de acciones que pueden llevar a cabo, y el tapiado es una de ellas». Por tanto, confirma que el resto de inmuebles han sido tabicados por los dueños.

García expone que el consistorio ya está tomando algunas medidas adicionales para prevenir la okupación y, en los próximos días, tienen previsto presentar de forma pública un plan antiokupación que incluye otras acciones en las que se implicarán fuerzas del orden, Ayuntamiento y propietarios.

Medidas contra el abandono

El concejal de Urbanismo, César Estañol, admite que la proliferación de casas deshabitadas en el municipio, especialmente en el centro histórico, es una realidad «que nos preocupa», hasta el punto que llevan tiempo valorando la implementación de incentivos que motiven a los vecinos a volver a habitar la Vila.

Otra de las casas deshabitadas en la Vila de Nules que ha sido tabicada para evitar la okupación. / MÒNICA MIRA

Señala que, como la ciudadanía sabe bien y cualquier persona que visite la localidad puede comprobar, «en algunas calles, prácticamente no vive nadie» y eso no solo incrementa el riesgo de okupación, también supone un deterioro progresivo de este entorno urbano que conforma el centro de la localidad.

Entre las posibilidades en estudio, estaría la creación de líneas de ayudas para la rehabilitación de fachadas, por poner un ejemplo. Para ello, el Ayuntamiento se ha adherido al Plan de Vivienda del Ministerio, y valorar todas las opciones que plantea. «Al final, se trata de que la gente vuelva a vivir en la Vila», defiende. Entre otras razones prácticas, además de las expuestas, por la poca oferta que existe en el municipio y las escasas opciones de desarrollo urbanístico.

Vivienda de estilo modernista ubicada en la calle Mayor de Nules que Hispania Nostra ha incluido en su Lista Roja. / MÒNICA MIRA

Otra de las situaciones que han empezado a generalizarse y que quieren atajar tiene que ver con la decisión de muchos propietarios de proceder al derribo de las casas viejas para construir cocheras. Eso requeriría establecer algún tipo de norma que protegiera las casas del casco histórico, como ya sucede en otras poblaciones. En cualquier caso, es una cuestión que está sobre la mesa, porque «queremos evitar que se cambie un edificio por solo un garaje, porque acabaremos convirtiendo el centro de Nules en una zona de aparcamiento».

Las consecuencias de ese abandono de la Vila quedó expuesto con la inclusión de una de las viviendas de la calle Mayor en la lista roja de Hispania Nostra, una plataforma de defensa del patrimonio arquitectónico. Se trata de uno de los pocos vestigios del Modernismo que queda en pie en la población, que está a la espera de que se completen los trámites para proceder a su derribo, porque así lo han decidido los propietarios.

También es cierto que de un tiempo a esta parte, se ha extendido la rehabilitación de casas de la Vila, a pesar de que, hasta la fecha, no existe ningún tipo de ayuda municipal al respecto. Son diversos los ejemplos, pero siguen siendo la excepción, si se tiene en cuenta la gran cantidad de construcciones deshabitadas, muchas de ellas abandonadas y en avanzado estado de deterioro.