El reivindicado instituto de Borriol, más cerca: el solar ya es de titularidad municipal

Borriol ha completado un paso importante para hacer realidad una de sus grandes reivindicaciones históricas: contar con un instituto de Secundaria propio y con plena autonomía. El Ayuntamiento ha informado de que el solar destinado al futuro IES ya es de titularidad municipal, después de culminar los trámites administrativos correspondientes.

La parcela, ubicada en los terrenos de la antigua fábrica Leoni, ya figura registrada en el Catastro a nombre del consistorio. Además, el Ayuntamiento ha presentado la documentación ante el Registro de la Propiedad para completar su inscripción, un trámite considerado fundamental para poder seguir avanzando en el desarrollo de esta infraestructura educativa, largamente demandada por el municipio.

Ubicación del futuro instituto de Borriol. / Mediterráneo

El Ayuntamiento ha celebrado este miércoles una reunión informativa con la comunidad educativa para explicar el estado actual del proyecto y detallar los próximos pasos administrativos. La intención, según ha trasladado el consistorio, es mantener informadas a las familias y al conjunto de la ciudadanía sobre la evolución de una actuación considerada prioritaria para el futuro educativo de Borriol.

Además, este jueves el alcalde y la concejala de Educación mantendrán una reunión de trabajo con la directora territorial de Educación en Castellón para continuar avanzando en la tramitación y materialización del futuro centro.

Un año después de aprobar la compra

El paso anunciado ahora llega un año después de que el pleno aprobara, en mayo de 2025, la compra de los terrenos del futuro instituto, una operación valorada en 320.000 euros y financiada con cargo a los remanentes de tesorería del Ayuntamiento.

En un primer momento, la intención del consistorio era recurrir a un préstamo para costear la adquisición de la parcela, pero finalmente se optó por sufragarla con fondos procedentes del superávit municipal.

Dejar de depender de Castelló

La adquisición y posterior inscripción del solar supone un avance administrativo clave para un proyecto que Borriol arrastra desde hace casi dos décadas. El objetivo es que la localidad pueda disponer de un instituto propio y dejar atrás la situación actual, en la que el alumnado de Secundaria estudia en aulas prefabricadas a través de la Sección del IES Bovalar de Castelló, implantada en el municipio desde septiembre de 2019.

Desde el equipo de gobierno, que encabeza el alcalde, Hèctor Ramos (Compromís), insisten en que seguirán trabajando para que el municipio disponga «lo antes posible» de un instituto propio que dé respuesta a las necesidades educativas presentes y futuras del vecindario. Un proyecto que, tras años de reivindicaciones, encara ahora una nueva fase con el solar ya en manos municipales.