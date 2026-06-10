Un saxofón contra el tiempo: Javier Tárrega repasa 64 años que hicieron grande a la banda de Benicàssim

La Unión Musical Santa Cecilia de Benicàssim es una de esas instituciones que parecen estar ahí desde siempre. Su origen se remonta al 15 de febrero de 1895, cuando el maestro Leocadio Chornet Martínez, secretario del ayuntamiento, agrupó a los músicos del pueblo y dio forma a la banda.

Desde entonces la agrupación ha desfilado por certámenes, fiestas y programas de televisión y ha recibido distinciones como la Medalla de Oro de la Diputación de Castellón y la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana. Su historia es la de varias generaciones de vecinos, pero pocas voces hablan con tanto conocimiento como la de Javier Tárrega Bellido, el músico más veterano de la banda.

Javier Tárrega a sus 12 años en sus inicios como músico. / MEDITERRÁNEO

Tiene 76 años, de los cuales 64 los ha pasado detrás de un atril. “Entré con doce años —dice— porque el presidente de la banda vino al colegio y nos pidió que nos apuntáramos; necesitaban jóvenes o la banda desaparecería”. Aquella llamada a las aulas de las escuelas nacionales —en el mismo edificio que hoy ocupa el Ayuntamiento— rescató a una institución centenaria y cambió su vida para siempre.

Tárrega empezó con el flautín, pero pronto se pasó al saxofón, el compañero que nunca le ha abandonado. Ensayaba dos noches a la semana, compaginando la música con su trabajo en el campo y, más tarde, al frente del Cámping Tauro. Durante unos años también ejerció como presidente de la sociedad y participó en tres certámenes que dieron a la banda algunos de los primeros premios de su historia.

Javier Tárrega con su saxofón junto a la Fuente del Señor. / MEDITERRÁNEO

Un 1 de mayo en Televisión Española

En la primavera de 1976 la pequeña pantalla acercó la música de Benicàssim a todo el país. TVE emitía entonces Directísimo, un espacio en riguroso directo que combinaba entrevistas con actuaciones musicales y que se convirtió en un referente del prime time. Dirigido por Fernando Navarrete y presentado por José María Íñigo, el programa albergó a estrellas internacionales como Rita Hayworth o Tina Turner.

Entre los vecinos anónimos que pasaron por aquel plató estuvo la banda de Benicàssim. Íñigo anunció en antena que buscaba bandas de pueblos de menos de 10.000 habitantes, y Tárrega, sin pensárselo, animó a sus compañeros a inscribirse. Con la ayuda de su esposa preparó una carta y envió fotos del uniforme estrenado en la inauguración del colegio Santa Águeda.

El vecino relata en una entrevista todas las grandes hazañas durante estos años en la banda. / MEDITERRÁNEO

La respuesta llegó rápido: el 1 de mayo de 1976, coincidiendo con la segunda temporada del programa, la Unión Musical Santa Cecilia se convirtió en la primera agrupación de un pueblo en actuar en el programa. Contaron con ocho minutos para interpretar El barbero de Sevilla y un pasodoble, y esa noche, en la que Benicàssim ocupó el horario de máxima audiencia, sigue siendo recordada como el inicio de una nueva etapa para la banda.

Viaje a Disneyland París

Otro de los grandes hitos que Javier rememora con brillo en los ojos ocurrió a principios de la década de 1980. “Nos invitaron a tocar en Disneyland —dice— y nos pagaron todo; fuimos dos autobuses llenos de músicos y familiares”.

Aunque él pensaba que participarían en el desfile final del parque, el concierto se celebró en un salón cerrado ante unas 200 personas. Permanecieron tres o cuatro días disfrutando de las atracciones, algunos con sus hijos. El viaje, organizado por el músico Joaquín Bernat, les permitió cruzar fronteras.

La vocación viajera se repitió en otras ocasiones. La banda actuó en ferias como la Expo 2000 de Hannover. “Aquello era gigantesco y sentí que representábamos a nuestro pueblo ante el mundo”, cuenta. Y durante las décadas de 1980 y 1990 la agrupación ejerció de embajadora cultural en los actos de hermanamiento con Bad Salzdetfurth (Alemania) y Évian‑les‑Bains (Francia).

La vida de un músico de pueblo

Detrás de cada viaje hay horas de sacrificio. Compaginó siempre la música con su trabajo. “Al principio llevaba el campo; luego montamos el Camping Tauro”, cuenta. Ser músico no era un empleo, sino una vocación que se exprimía en noches de ensayo, procesiones y actuaciones en festivos. “Los músicos de pueblo tocamos cuando los demás descansan; nos encargamos de las fiestas, las romerías y los conciertos… no tienes fines de semana libres”.

Ese compromiso, sin embargo, explica por qué la banda goza hoy de tanta vitalidad. Aunque la Unión Musical Santa Cecilia lleva años sin presentarse a certámenes, su prestigio no ha decaído. El número de músicos ha aumentado, sobre todo entre la juventud. “Somos muchos y muy jóvenes —dice Javier—; ya no hay peligro de que desaparezca como cuando yo entré”.

La banda municipal posa uniformada con sus instrumentos y estandarte tras un desfile. / MEDITERRÁNEO

Después de cumplirse en el 2025 130 años de la fundación de la Unión Musical Santa Cecilia y 50 de aquella noche en Televisión Española, Tárrega sigue subiendo al escenario con el mismo entusiasmo.

Un semillero de músicos de renombre

La historia de esta banda no se explica solo a través de sus actuaciones, sino también por el talento que ha germinado en su seno. Entre los músicos formados en esta banda destacan el trompetista Eloy Marqués Guardia (solista en la Beijing Symphony Orchestra), el oboísta Roberto Turlo (solista de la Orquesta de València), José Manuel Morales, actual director del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega; y el director Víctor Alapont.

Son ejemplos de cómo la agrupación de Benicàssim no solo conserva un legado centenario, sino que también es una cantera de talentos que llevan el nombre del pueblo por todo el mundo.