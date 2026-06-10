El Teatro Alcázar de Nules reabre tras casi un año cerrado por problemas de climatización

El Teatro Alcázar de Nules reabrirá este fin de semana después de haber permanecido cerrado desde principios del verano pasado, cuando una avería en el antiguo sistema de climatización obligó al Ayuntamiento a dejar provisionalmente sin uso esta infraestructura cultural.

El cierre se produjo después de que los problemas de climatización se hicieran irreversibles y especialmente evidentes durante la celebración de varios actos, en los que las altas temperaturas en el interior del edificio resultaron insufribles para el público. Desde entonces, diferentes citas que habitualmente se habrían celebrado en el teatro tuvieron que trasladarse a otros espacios o buscar alternativas.

Con una inversión de unos 360.000 euros, el Ayuntamiento de Nules ha sufragado con fondos municipales diferentes actuaciones para corregir las deficiencias detectadas tanto en la parte estructural como en las instalaciones técnicas del edificio.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la retirada de la concha acústica del escenario, que presentaba un estado de deterioro que hacía necesaria su eliminación por motivos de seguridad. También se ha llevado a cabo la renovación del ascensor, la sustitución del suelo del escenario, la renovación y reparación de las barras escénicas y la sustitución de la cámara negra.

No obstante, la actuación más importante ha sido la renovación integral del sistema de climatización y de toda la red de conductos, una intervención clave para que el recinto pueda volver a acoger actividad en condiciones adecuadas.

La concejala de Cultura, M. José Esteban, ha señalado que esta actuación permitirá ofrecer unas instalaciones “modernas, eficientes y confortables”.

La reapertura coincidirá con la Regina del Foc de San Juan

La reapertura del Teatro Alcázar permitirá recuperar este espacio en mejores condiciones para que continúe siendo un referente cultural en el municipio de Nules. El regreso de la actividad coincidirá, además, con una fecha especial: el acto de presentación de la Regina del Foc del barrio de San Juan, que se celebrará el sábado 13 de junio.

Al respecto, Esteban ha destacado que “el teatro vuelve a abrir sus puertas acogiendo una celebración que forma parte de nuestras tradiciones y de nuestra identidad como pueblo”.

La concejala de Cultura también ha subrayado que la mejor manera de honrar la historia del teatro es continuar llenándolo de vida, con público en sus butacas, artistas sobre su escenario y sus puertas abiertas a toda la ciudadanía.

En este sentido, Esteban ha remarcado que no se presentan solo unas obras finalizadas, sino que se celebra “la recuperación de un espacio que forma parte del ánima cultural de Nules”.

Además, este mes de junio se retomará también la programación cultural con el tributo a Luís de Lucena titulado Españolear, con la copla como protagonista, a cargo de la compañía Aria Eventos y del cantante Francisco José.