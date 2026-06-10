La transformación de una vieja fábrica cerámica de Castellón cruza fronteras y llega a Dinamarca

Una antigua fábrica cerámica de la provincia de Castellón ha pasado de formar parte del pasado industrial de la ciudad a convertirse en una referencia para otros municipios europeos. La recuperación de La Campaneta, en Onda, ha demostrado que los espacios en desuso pueden transformarse en equipamientos vivos, abiertos a la ciudadanía y capaces de generar actividad cultural y social. Ese modelo da ahora un nuevo paso en Dinamarca, donde las ciudades socias del proyecto CivicHeritage avanzan en su adaptación a diferentes realidades urbanas.

El Ayuntamiento ha participado en la segunda reunión internacional de este programa internacional, celebrada en Tønder, un encuentro que ha reunido a representantes de las ciudades socias de esta red de transferencia del programa Urbact IV. La cita supone un nuevo paso en una iniciativa liderada por Onda y centrada en trasladar a otros municipios europeos el modelo desarrollado en esta antigua manufactura, basado en la recuperación y reutilización del patrimonio industrial.

Galería: Las imágenes de la remodelada Campaneta de Onda / Mediterráneo

El concejal de Innovación y Proyectos Europeos, Vicent Bou, ha destacado que “lo que comenzó en Onda con la recuperación de La Campaneta se está convirtiendo en una referencia para ciudades de toda Europa”. En esta línea, ha añadido que el municipio sigue demostrando que “las buenas ideas nacidas en ciudades como la nuestra pueden generar impacto mucho más allá de nuestras fronteras”.

La reunión celebrada en Dinamarca marca el cierre de la fase de estudio y análisis de la buena práctica impulsada por Onda. Durante los últimos meses, las ciudades participantes han trabajado de forma conjunta para conocer en profundidad los elementos que han convertido este proyecto en un referente europeo de regeneración urbana. La iniciativa ondense se basa en dar una nueva vida a antiguos espacios industriales para transformarlos en infraestructuras culturales, sociales y comunitarias plenamente integradas en la ciudad.

Imagen del encuentro celebrado en Tønder (Dinamarca). / Mediterráneo

El encuentro de Tønder supone, además, un punto de inflexión dentro del proyecto. Tras la fase de análisis, las ciudades socias comienzan ahora a diseñar sus propias estrategias para adaptar el modelo de Onda a sus respectivas realidades urbanas, sociales y económicas. De este modo, CivicHeritage entra en una nueva etapa centrada en la transferencia efectiva de la experiencia de La Campaneta a otros municipios europeos.

Reunión en Onda en febrero

Esta cita da continuidad a la primera reunión transnacional celebrada en Onda el pasado mes de febrero, cuando representantes de ocho países europeos conocieron de primera mano el modelo de regeneración urbana impulsado por el Ayuntamiento a través de la recuperación de La Campaneta. Tras varios meses de trabajo conjunto, el proyecto avanza ahora hacia la definición de herramientas metodológicas y mecanismos de cooperación que permitan aplicar esta buena práctica en distintos contextos locales.

La red CivicHeritage está integrada por ciudades de Dinamarca, Italia, Croacia, Portugal, República Checa, Rumanía y Macedonia del Norte, que comparten el objetivo de revitalizar espacios patrimoniales infrautilizados y convertirlos en lugares activos al servicio de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Onda ejerce como ciudad líder y coordinadora de la red, un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos años en materia de regeneración urbana y recuperación del patrimonio industrial. Este liderazgo sitúa además a Onda como único representante español al frente de una de las redes de transferencia seleccionadas por URBACT IV.

El proyecto CivicHeritage se desarrollará hasta 2028 con el objetivo de consolidar un modelo europeo de intervención en patrimonio industrial basado en la reutilización de espacios como motor de cohesión social, desarrollo cultural y dinamización económica.