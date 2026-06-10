La Vall aprueba su primer plan de innovación: ¿qué cambiará en la ciudad hasta 2030?

La Vall d’Uixó ha puesto en marcha su primer plan municipal de innovación, una hoja de ruta con la que el Ayuntamiento quiere definir cómo aplicar la tecnología, los datos y la participación ciudadana a la gestión de la ciudad durante los próximos años. El documento marcará las líneas de trabajo hasta 2030 y busca avanzar hacia un modelo de municipio más inteligente, eficiente y adaptado a las necesidades reales de los vecinos.

La idea de fondo es que la innovación no se limite a incorporar nuevas herramientas digitales, sino que sirva para mejorar el día a día de la ciudadanía. El plan plantea utilizar la información disponible para tomar mejores decisiones, detectar problemas, evaluar el impacto de las actuaciones municipales y planificar las políticas públicas con criterios más objetivos.

El concejal de Innovación, Jorge García, ha señalado que “vivimos en un mundo cada vez más tecnológico y la gestión de los datos y de la información es fundamental para que las administraciones públicas puedan tomar mejores decisiones y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía”.

Ejes

Entre los ámbitos en los que se quiere avanzar figuran la movilidad, el medio ambiente, la administración digital, la seguridad o los recursos humanos, entre otros. El objetivo es identificar qué necesidades tiene la ciudad, qué soluciones pueden ponerse en marcha y cómo medir después si esas actuaciones han funcionado.

García ha remarcado que “la innovación no es solo incorporar tecnología, sino utilizarla de manera inteligente para resolver problemas, mejorar los servicios públicos y planificar las políticas municipales sobre datos objetivos”.

El concejal de Innovación, Jorge García. / Mediterráneo

Documento vivo y flexible

El plan tendrá un desarrollo progresivo hasta 2030 y se plantea como un documento vivo, flexible y abierto a cambios. En su elaboración ha participado un grupo motor de innovación, formado por personal técnico municipal, y también se ha trabajado de forma transversal con las diferentes concejalías para recopilar información e identificar áreas de mejora.

Además, el Ayuntamiento ha iniciado contactos con el tejido empresarial local para implicarlo en este proceso y estudiar las oportunidades que ofrece la compra pública de innovación, una herramienta que permite buscar soluciones específicas para retos concretos de la ciudad. La intención municipal es ampliar progresivamente esta participación a otros colectivos.

Uno de los pilares del plan será precisamente la participación ciudadana. Por ello, el consistorio ya ha abierto un primer proceso participativo a través de un formulario en línea, con el que los vecinos pueden aportar propuestas, señalar necesidades no cubiertas e identificar oportunidades de mejora en distintos ámbitos de la gestión municipal.

Las personas interesadas pueden participar a través del formulario disponible en este enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfVae6ElebPUlbF23w4cW_-R9YOJb6As6vupXUA-QvFoLhHQ/viewform

García ha defendido que este plan es “una pieza clave dentro de la estrategia de ciudad”, ya que la Vall necesita “estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y de las herramientas de gestión pública” para seguir avanzando y no quedarse atrás.