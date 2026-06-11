Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: "Lo abrí junto a mi marido hace 17 años"

"Los clientes ya eran amigos. Es una pena”. Con estas palabras resume Maite el golpe que ha supuesto para su familia no poder abrir este verano el Chiringuito Hermanos Sáez, uno de los establecimientos más conocidos de la playa de Moncofa tras 17 años de actividad junto al mar.

La fundadora del negocio, que lo puso en marcha junto a su marido, José Antonio Sáez, fallecido hace 13 años, reconoce que el cierre temporal ha sido “un disgusto grande”. No solo por el vínculo emocional creado durante casi dos décadas con vecinos, veraneantes y clientes habituales, sino también porque el chiringuito era parte esencial del sustento familiar.

David y Cristian, junto a sus padres y fundadores del chiringuito, Maite y José Antonio. / Mediterráneo

“Lo echaremos mucho de menos. Ha sido un disgusto grande porque era nuestro sustento y lo hacíamos a gusto”, explica Maite. En los últimos años, el negocio lo gestionaba junto a sus hijos Cristian y David, que habían continuado al frente de un espacio convertido ya en punto de encuentro para muchas familias durante los meses de verano.

Imagen difundida por el negocio para anunciar su adiós. / Mediterráneo

El establecimiento anunció recientemente que no abrirá esta temporada por “motivos burocráticos y ajenos” a su voluntad. La noticia ha causado tristeza entre muchos clientes habituales, hasta el punto de que la familia sigue recibiendo llamadas para reservar. “Todavía nos están llamando para reservar y por eso publicamos un comunicado, para que se enteren los clientes”, señala Maite.

Aunque este verano no estarán en el chiringuito de la playa, la familia continúa trabajando en Moncofa en otro negocio, Marumba Beach. Sin embargo, Maite admite que no es lo mismo. “Ahora estamos en otro negocio en Moncofa, pero es otra cosa, no hay cocina y toda la carta está compuesta de platos fríos. Menos mal que tenemos esto porque si no no tendríamos nada”, afirma.

La historia del Chiringuito Hermanos Sáez comenzó hace 17 años, cuando Maite y José Antonio decidieron emprender junto al mar después de haber tenido una empresa de carne en Nules. Esa experiencia marcó también una de las señas de identidad del local: la calidad de sus carnes a la brasa.

Su hijo David recuerda con orgullo el ritmo de trabajo y la entrega diaria que exigía el chiringuito. “Abríamos a las 9.00 de la mañana con los desayunos y cerrábamos después de cenar, a veces a las 2 o las 3 de la madrugada, y al día siguiente al pie del cañón otra vez. Era lo que nos gustaba”, relata.

Imágenes del chiringuito que baja la persiana después de 17 años de funcionamiento. / Mediterráneo

Durante todos estos años, el local se hizo conocido por sus arroces, la carne a la brasa, los pescados, las tapas o las hamburguesas. “Eran muy conocidos nuestros arroces y la carne a la brasa, porque al ser mis padres carniceros de toda la vida la teníamos muy buena. También hacíamos pescados, tapas, hamburguesas… de todo”, explica David.

Más allá de la cocina, el chiringuito se había convertido en un lugar de ambiente y vida en la playa de Moncofa. La familia organizaba espectáculos y conciertos y, según David, contribuía a dinamizar una zona cada vez más concurrida. “Dábamos mucha vida a la playa de Moncofa, que cada vez tiene más gente con tantas construcciones nuevas”, señala.

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Pese al cierre de este verano, Maite confía en que la ausencia sea solo temporal. La familia espera poder conseguir licencia para el año que viene y volver a la playa. “Esperamos conseguir licencia para el año que viene porque hacíamos un servicio muy bueno”, concluye.