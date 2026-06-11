Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso Iberdrola cerámicaCierre playa CastellónSupremo Botànic Calduch Vila-realNuevo restauranteClaves del CD Castellón
instagramlinkedin

Desvíos señalizados

Aviso a ciclistas y excursionistas: cortan la carretera del Desert de les Palmes y estos son los horarios de paso

La estabilización de taludes obliga a cerrar el paso a vehículos y ciclistas en el tramo afectado, aunque la Diputación habilita franjas horarias de circulación

Vídeo: Cortado el acceso al Desert de les Palmes en Benicàssim

Vídeo: Cortado el acceso al Desert de les Palmes en Benicàssim

Eva Bellido

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eva Bellido

Benicàssim

El acceso por carretera al Desert de les Palmes sufre importantes restricciones estos días. La Diputación de Castellón ha iniciado obras de estabilización de taludes en la CV-147, la carretera que conecta Benicàssim con uno de sus grandes pulmones verdes, lo que obligará a limitar la circulación hasta el próximo 26 de junio.

La actuación se centra en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 9+900 y 10+200 de la CV-147, aunque el dispositivo previsto contempla varios puntos de corte y desvío señalizados a lo largo de la carretera para regular el acceso a la zona afectada por los trabajos.

La medida afecta a una vía muy utilizada tanto por residentes como por visitantes, que transcurre por uno de los parques naturales más importantes de la Comunitat Valenciana y un enclave de referencia para el senderismo, el ciclismo, las actividades de montaña y el turismo de naturaleza.

Horarios de cierre

Durante la ejecución de las obras, la carretera permanecerá cortada para todos los usuarios, incluidos vehículos y ciclistas, de lunes a jueves entre las 8.00 y las 14.00 horas y entre las 15.00 y las 19.00. Los viernes, el cierre se aplicará entre las 8.00 y las 14.30.

Fuera de esos horarios sí estará permitido circular. De este modo, los usuarios podrán acceder entre las 19.00 y las 8.00 y también durante la pausa de mediodía, entre las 14.00 y las 15.00.

Un enclave muy frecuentado

El corte tendrá repercusión en uno de los espacios naturales más visitados del entorno de Benicàssim. La carretera da servicio a vecinos que residen en viviendas y casas rurales del parque natural, además de a numerosos senderistas, ciclistas y visitantes que acuden durante todo el año para disfrutar de sus rutas, miradores y paisajes.

El Desert de les Palmes alberga algunos de los lugares más emblemáticos de la zona, como el monasterio de los carmelitas, la subida al Bartolo, diversos miradores con vistas privilegiadas al litoral y una amplia red de senderos que recorren este espacio protegido.

Noticias relacionadas y más

La actuación impulsada por la Diputación busca reforzar la seguridad de este vial de montaña mediante la estabilización de los taludes existentes en uno de sus puntos más sensibles. Mientras duren las obras, los usuarios deberán planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta los horarios de cierre establecidos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una de las catedrales del almuerzo de la provincia de Castellón se traspasa
  2. El parque acuático del interior de Castellón que combina toboganes, piscinas y naturaleza ya tiene fecha de apertura
  3. El proyecto que Benicarló llevaba 15 años esperando arrancará por fin este verano
  4. Así toma forma uno de los miradores con mejores vistas de Castellón
  5. Novedades en el Summer Carnaval de Vinaròs: las comparsas rechazan desfilar por el elevado coste
  6. Abre un nuevo restaurante en un entorno privilegiado de Castellón
  7. Cierran al baño una playa de Castellón tras detectar altos niveles de contaminación fecal
  8. Multitudinario minuto de silencio en Almassora en memoria de Ayoub, el adolescente ahogado en la playa

Benicàssim corta el acceso al Desert de les Palmes hasta el 26 de junio

El futuro simulacro del Serrallo ya moviliza a administraciones, cuerpos de seguridad y empresas en Almassora

El futuro simulacro del Serrallo ya moviliza a administraciones, cuerpos de seguridad y empresas en Almassora

La Vall d'Uixó dispondrá de 7.200 m2 para construir vivienda pública tras una cesión de la Sareb

La Vall d'Uixó dispondrá de 7.200 m2 para construir vivienda pública tras una cesión de la Sareb

Reabren la playa de Torre la Sal tras prohibir el baño por altos niveles de contaminación fecal

Reabren la playa de Torre la Sal tras prohibir el baño por altos niveles de contaminación fecal

Vinaròs amplía sus fiestas de junio con dos nuevos escenarios de música y ocio

Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: "Lo abrí junto a mi marido hace 17 años"

Adiós a uno de los chiringuitos con más historia de las playas de Castellón: "Lo abrí junto a mi marido hace 17 años"

Una carretera clave del Alto Palancia ganará arcenes para mejorar el acceso a varios pueblos

Burriana convierte un cuadro eléctrico en escaparate de su patrimonio histórico

Tracking Pixel Contents