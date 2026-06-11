Aviso a ciclistas y excursionistas: cortan la carretera del Desert de les Palmes y estos son los horarios de paso

El acceso por carretera al Desert de les Palmes sufre importantes restricciones estos días. La Diputación de Castellón ha iniciado obras de estabilización de taludes en la CV-147, la carretera que conecta Benicàssim con uno de sus grandes pulmones verdes, lo que obligará a limitar la circulación hasta el próximo 26 de junio.

La actuación se centra en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 9+900 y 10+200 de la CV-147, aunque el dispositivo previsto contempla varios puntos de corte y desvío señalizados a lo largo de la carretera para regular el acceso a la zona afectada por los trabajos.

La medida afecta a una vía muy utilizada tanto por residentes como por visitantes, que transcurre por uno de los parques naturales más importantes de la Comunitat Valenciana y un enclave de referencia para el senderismo, el ciclismo, las actividades de montaña y el turismo de naturaleza.

Horarios de cierre

Durante la ejecución de las obras, la carretera permanecerá cortada para todos los usuarios, incluidos vehículos y ciclistas, de lunes a jueves entre las 8.00 y las 14.00 horas y entre las 15.00 y las 19.00. Los viernes, el cierre se aplicará entre las 8.00 y las 14.30.

Fuera de esos horarios sí estará permitido circular. De este modo, los usuarios podrán acceder entre las 19.00 y las 8.00 y también durante la pausa de mediodía, entre las 14.00 y las 15.00.

Un enclave muy frecuentado

El corte tendrá repercusión en uno de los espacios naturales más visitados del entorno de Benicàssim. La carretera da servicio a vecinos que residen en viviendas y casas rurales del parque natural, además de a numerosos senderistas, ciclistas y visitantes que acuden durante todo el año para disfrutar de sus rutas, miradores y paisajes.

El Desert de les Palmes alberga algunos de los lugares más emblemáticos de la zona, como el monasterio de los carmelitas, la subida al Bartolo, diversos miradores con vistas privilegiadas al litoral y una amplia red de senderos que recorren este espacio protegido.

La actuación impulsada por la Diputación busca reforzar la seguridad de este vial de montaña mediante la estabilización de los taludes existentes en uno de sus puntos más sensibles. Mientras duren las obras, los usuarios deberán planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta los horarios de cierre establecidos.