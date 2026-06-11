Burriana activa 1,5 millones de m² de suelo industrial para atraer logística XXL e industria 4.0

Burriana quiere competir en la primera línea de la industria mediterránea con uno de sus grandes activos: 1,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial disponible. El Ayuntamiento de Burriana y la Cámara de Comercio de Castellón han mantenido esta semana una nueva reunión estratégica para coordinar el lanzamiento del Plan de Promoción de Suelo Industrial de Burriana, una hoja de ruta destinada a atraer inversión, operadores logísticos y proyectos industriales de alto valor añadido.

Al encuentro han asistido el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, y la concejal de Comercio, Suni Fandos, quienes han recibido la presentación y los documentos técnicos correspondientes a la ‘Fase 1: Análisis de mercado y priorización de sectores de oportunidad’. Esta primera fase redefine el posicionamiento económico de la capital de la Plana Baixa, que cuenta con alrededor de 1,5 millones de m² de suelo industrial disponible, uno de los mayores bancos de suelo industrial del arco mediterráneo.

Esta capacidad de crecimiento, unida a sus conexiones con PortCastelló y el Corredor Mediterráneo, sitúa a Burriana como un enclave estratégico para la expansión industrial y logística a gran escala.

Un contexto europeo favorable para Burriana

Los informes técnicos apuntan a que el actual contexto económico europeo favorece directamente a Burriana. Tendencias como el nearshoring industrial, la escasez de suelo XXL y la saturación de los grandes hubs logísticos refuerzan el atractivo de municipios con capacidad de expansión, buena conectividad y disponibilidad de suelo competitivo.

El estudio de posicionamiento destaca que, a diferencia de otras áreas industriales de la provincia centradas principalmente en el sector cerámico, Burriana cuenta con una base empresarial más diversificada, con presencia en sectores como el papel, la agroalimentación y la logística. Esta realidad ofrece a los posibles inversores una mayor resiliencia económica y una menor dependencia sectorial ante los cambios del mercado.

Este posicionamiento resulta especialmente relevante en un contexto en el que la Comunitat Valenciana exporta más de 37.541 millones de euros anuales, con Europa absorbiendo el 70,5% del total exportado y con una fuerte demanda de nodos logísticos e industriales conectados con Francia, Alemania, Italia y Benelux.

Logística XXL, industria 4.0 y agroalimentación

El Plan de Promoción de Suelo Industrial de Burriana delimita tres sectores prioritarios para la captación de inversiones: la logística avanzada e inmologística XXL, la industria 4.0 o fabricación avanzada y el sector agroalimentario 4.0 ligado al frío industrial.

En un segundo nivel, el documento también contempla oportunidades vinculadas a los componentes de energías renovables y a la automoción auxiliar relacionada con la movilidad eléctrica. Entre las principales ventajas competitivas de Burriana frente a otros destinos industriales destacan su baja saturación, el coste competitivo del suelo, la conectividad con los grandes ejes exportadores europeos y la posibilidad de desarrollar proyectos a medida bajo la fórmula built-to-suit.

La concejal de Comercio, Suni Fandos, ha destacado una de las principales fortalezas de la ciudad como posible destino de inversiones. “Burriana no depende de un único sector, sino que tiene una base industrial diversificada”, ha señalado. Además, la edil ha avanzado que “con los datos y un buen análisis sobre la mesa, pronto iniciaremos la siguiente fase, que servirá para identificar de manera quirúrgica a los posibles inversores internacionales y operadores logísticos idóneos”.

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha subrayado la importancia de esta alianza institucional. “Esta alianza con la Cámara de Comercio y la Generalitat Valenciana nos dota de un rigor técnico indispensable para atraer inversiones acordes con la idiosincrasia de nuestra ciudad”, ha manifestado tras la sesión de trabajo.

Monferrer ha añadido que el futuro competitivo de Burriana pasa por transformar su tradicional liderazgo en la logística cítrica y papelera en un nuevo modelo industrial vinculado a sectores de futuro. “Nuestro futuro competitivo depende en mayor medida de transformar nuestro tradicional liderazgo en logística cítrica y papelera en un parque tecnológico, en sectores de futuro como la movilidad eléctrica o la logística agroalimentaria, que logren atraer el capital extranjero que hoy fluye mayoritariamente hacia el triángulo del azulejo”, ha detallado.