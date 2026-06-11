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Inician las obras

Una carretera clave del interior de Castellón ganará arcenes para mejorar el acceso a varios pueblos

La Diputación invierte 605.000 euros en acondicionar más de un kilómetro de la CV-213, principal vía de acceso a Gaibiel y Matet

Foto del inicio de las obras en la CV-213.

Foto del inicio de las obras en la CV-213. / Mediterráneo

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Darío Pitarch

Castellón

La Diputación de Castellón ha iniciado las obras de acondicionamiento de la CV-213, una carretera clave para las comunicaciones del Alto Palancia y principal vía de acceso a municipios como Gaibiel y Matet. La actuación permitirá mejorar más de un kilómetro de trazado y dotar a este tramo de arcenes, nueva señalización y mejores condiciones de seguridad para los conductores.

Los trabajos se centran en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 4+455, en la intersección con la CV-212, de Jérica a Novaliches, y el punto kilométrico 5+660, en las proximidades del puente del pantano del Regajo. Se trata de un tramo de la carretera que une Navajas con Algimia de Almonacid por Gaibiel y Matet, y que soporta buena parte del tráfico de acceso a estas localidades del interior.

La intervención cuenta con un presupuesto de 605.000 euros y responde al estado actual de la vía, que presenta una calzada estrecha, de entre 5 y 5,50 metros de anchura, sin arcenes y sin marca de separación entre los dos sentidos de circulación. Esta situación complica especialmente el cruce de vehículos pesados y reduce las condiciones de seguridad en una carretera utilizada a diario por vecinos y conductores de la zona.

Ampliar la anchura de la calzada

El proyecto contempla ampliar la anchura de la calzada hasta los 6,70 metros, con dos carriles de 3,05 metros por sentido y arcenes de 0,50 metros. Con esta nueva sección, la Diputación busca facilitar el cruce de vehículos, mejorar la comodidad de la circulación y reforzar la seguridad vial en un tramo que también presenta curvas, cambios de rasante y un pavimento al final de su vida útil.

Además del ensanche de la carretera, las obras incluyen la mejora del trazado en planta y alzado, la adecuación de los sistemas de drenaje transversal y longitudinal, el hormigonado de cunetas en los puntos donde sea necesario, la instalación de nuevos sistemas de contención de vehículos y la renovación de la señalización vertical y horizontal.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha visitado los trabajos y ha destacado que esta actuación permitirá “aumentar la seguridad de las personas que circulan por la vía” y, al mismo tiempo, “facilitar las comunicaciones entre los pueblos del interior de Castellón”.

Folgado ha defendido que contar con buenas carreteras es también una herramienta para mejorar la calidad de vida en los municipios pequeños y luchar contra la despoblación. “Este tipo de intervenciones son la mejor manera de intentar asentar población en esos núcleos urbanos”, ha señalado.

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La actuación forma parte de la hoja de ruta de la Diputación para mejorar la red provincial de carreteras y reforzar las conexiones en el interior de la provincia

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