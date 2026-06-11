Juan de la Rubia, el músico de la Vall d’Uixó que puso banda sonora a la histórica misa del Papa León XIV en la Sagrada Familia

Pocas personas pueden decir que han tenido el privilegio de poner música a una misa presidida por un Papa. El pasado miércoles, el vallero Juan de la Rubia vivió uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional al ser el encargado de interpretar el órgano en la celebración presidida por el Papa León XIV en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

A las puertas de cumplir 44 años, el prestigioso músico, natural de la Vall d’Uixó y organista titular de la Sagrada Familia desde hace años, fue una pieza clave en una ceremonia histórica para el templo barcelonés. La celebración sirvió para bendecir la torre de Jesucristo y la gran cruz que culmina la emblemática basílica diseñada por Antoni Gaudí.

“Yo hace muchos años que soy el organista de la Sagrada Familia y cuando se anunció la visita del Papa León comenzamos a preparar todo”, explica De la Rubia. La magnitud del acontecimiento obligó a una planificación exhaustiva. “Los ensayos se llevaron a cabo con mucha antelación y los coros ya hacía meses que estaban trabajando en ello”, señala.

La ceremonia reunió a más de una decena de coros, con cerca de 500 cantores adultos y 100 niños, configurando uno de los dispositivos musicales más importantes organizados en la basílica en los últimos años. Aunque el repertorio estaba basado en cantos tradicionales, la ocasión requirió un importante trabajo de adaptación.

“Todos los cantos del repertorio ya existían y sí se han hecho los arreglos necesarios para tantos coros a la vez. Las armonizaciones sí eran nuevas. En definitiva, era música tradicional adaptada a un formato grande y solemne como requería la visita del Santo Padre”, explica el músico.

Para el organista vallero, la experiencia tuvo además un componente emocional muy especial. “Es la primera vez que toco ante un Papa y para mí ha sido un honor, un privilegio y una enorme responsabilidad. Esto no pasa cada día y me he preparado a conciencia, porque una misa con tanta gente y con la presencia del Papa era una gran exigencia”, afirma.

La satisfacción por haber participado en una celebración histórica queda reflejada en sus palabras. “La verdad es que me siento muy honrado. Lástima no haber podido inmortalizar el momento con una foto junto al Papa. Ya me hubiera gustado”, comenta con una sonrisa.

Una figura internacional del órgano

Juan de la Rubia está considerado uno de los organistas españoles más destacados de su generación. Formado en piano, órgano y composición, ha desarrollado una brillante carrera internacional que le ha llevado a actuar en algunas de las principales catedrales, auditorios y festivales de Europa, América y Asia.

Reconocido por su virtuosismo y su capacidad improvisadora, ha colaborado con prestigiosas orquestas y directores, además de participar en numerosos proyectos de recuperación y difusión del patrimonio musical para órgano. Desde su puesto como organista titular de la Sagrada Familia, se ha convertido en uno de los principales embajadores de la música sacra y del legado musical vinculado al templo de Gaudí.

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Ahora, a esa extensa trayectoria suma una experiencia reservada para muy pocos músicos: haber acompañado con su órgano una misa presidida por el Papa León XIV en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo cristiano. Y en una jornada histórica para la Sagrada Familia, la música también tuvo acento de la Vall d’Uixó.