Novedades en Almassora sobre el futuro simulacro de emergencia en el Serrallo

El futuro simulacro de emergencias del Serrallo vuelve a dar pasos en Almassora. El Ayuntamiento ha acogido este jueves, en la sala de formación, una jornada preparatoria de coordinación para seguir ultimando los detalles del ejercicio, que está previsto antes de que acabe el año en el entorno de la playa, junto a la zona colindante con el polígono petroquímico.

La reunión ha servido para avanzar en la organización de un dispositivo de gran alcance que implicará a distintas administraciones, cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y empresas implantadas en el área industrial del Serrallo. El objetivo es poner a prueba los protocolos de actuación ante una posible situación de riesgo y reforzar la preparación de la ciudadanía.

Este nuevo paso llega después de la reunión operativa celebrada el pasado mes de abril en la Casa dels Caragols, en Castelló, donde ya se definieron las principales líneas del simulacro. Entonces se avanzó que el ejercicio incluiría la activación de las sirenas de aviso a la población, el envío de alertas a través del sistema ES-Alert, medidas de autoprotección como el confinamiento, la movilización de recursos de emergencia, la puesta en marcha de un puesto de mando avanzado y la constitución de centros de coordinación operativa municipal en Castelló y Almassora.

Ahora, la jornada celebrada en Almassora ha permitido seguir revisando esos protocolos y coordinar sobre el terreno el papel de cada administración y entidad implicada. En la sesión han participado responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, representantes de diferentes administraciones públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y responsables de las principales empresas ubicadas en el entorno industrial del Serrallo.

Foto de la jornada de coordinación que ha tenido lugar este jueves en Almassora para preparar el simulacro del Serrallo. / Mediterráneo

La alcaldesa, María Tormo, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y ha subrayado la importancia de anticiparse a cualquier posible escenario. “La seguridad de nuestros vecinos exige planificación, anticipación y una coordinación permanente entre todas las administraciones y entidades implicadas. Este simulacro es una herramienta fundamental para seguir avanzando en la prevención y en la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad”, ha señalado.

Uno de los puntos centrales del ejercicio será la preparación de la población. El Ayuntamiento insiste en que el simulacro no solo busca comprobar la respuesta de los servicios de emergencia, sino también que la ciudadanía conozca cómo debe actuar en caso de una emergencia real en el entorno del Serrallo. “Tan importante como disponer de medios y recursos es que la población conozca cómo debe actuar y qué medidas de autoprotección debe adoptar. La información y la prevención son claves para garantizar una respuesta eficaz”, ha indicado Tormo.

El último, en enero de 2018

La preparación de este ejercicio recupera una línea de trabajo que Almassora venía reclamando desde hace tiempo. De hecho, el último simulacro de emergencia por accidente en el polígono del Serrallo se celebró en enero de 2018 en los municipios de Almassora y Castelló. Aquel ejercicio, que duró 52 minutos, permitió evaluar la reacción de la ciudadanía ante las medidas de autoprotección y los tiempos de respuesta de los cuerpos de seguridad y emergencias.

En aquella ocasión, Almassora participó por primera vez en un simulacro de estas características, organizado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias con la colaboración de los ayuntamientos de Almassora y Castelló y la Subdelegación del Gobierno. Ocho años después, el municipio se prepara ahora para un nuevo ensayo que busca actualizar protocolos, mejorar la coordinación y reforzar la información a los vecinos.

En la jornada de este jueves han estado presentes representantes de la Conselleria de Emergencias e Interior, Sanidad, Industria y Medio Ambiente, además de Policía de la Generalitat, Guardia Civil, Policía Nacional, Consorcio Provincial de Bomberos, Autoridad Portuaria de Castellón, Ayuntamiento de Castelló, Policía Local de Almassora y responsables de empresas como BP Oil, Exolum, Iberdrola, Repsol Butano y UBE, entre otras entidades.

La convocatoria forma parte del proceso de trabajo impulsado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, a petición del Ayuntamiento de Almassora, para organizar un simulacro de gran alcance que permita comprobar la eficacia de los protocolos de emergencia y mejorar la preparación tanto de los recursos movilizados como de la propia ciudadanía.