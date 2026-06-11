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Celebración mucho arraigo

Nules convierte les Barraquetes en cuento para transmitir su historia a las nuevas generaciones

El municipio reparte entre los niños ejemplares de Fem la barraqueta! para divulgar una fiesta única y declarada de interés turístico provincial

Foto de familia de la presentación del cuento infantil durante la celebración de la fiesta de les Barraquetes, este jueves.

Foto de familia de la presentación del cuento infantil durante la celebración de la fiesta de les Barraquetes, este jueves. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Nules

Nules ha celebrado este jueves una de sus tradiciones más singulares: la fiesta de les Barraquetes, una cita muy arraigada entre los vecinos que desde 2021 cuenta con la declaración de fiesta de interés turístico provincial.

La jornada ha vuelto a reunir a los niños en torno a una celebración que forma parte de la memoria colectiva local. Y este año, además, la fiesta ha llegado con una novedad pensada precisamente para ellos: la publicación del cuento Fem la barraqueta!, obra de Laura M. Pantaleón, que se ha repartido entre los menores participantes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Nules quiere acercar la historia y el significado de les Barraquetes a las nuevas generaciones de una forma sencilla, visual y adaptada al público infantil. La publicación forma parte de una colección de cuentos dedicada a las fiestas y tradiciones locales protegidas por su interés turístico. En concreto, Fem la barraqueta! es el quinto título publicado de un total de nueve, mientras que los cuatro restantes se presentarán en los próximos meses.

La celebración ha vuelto a generar mucha expectación entre los vecinos.

La celebración ha vuelto a generar mucha expectación entre los vecinos. / Mediterráneo

Desde el consistorio explican que, después de impulsar en la pasada legislatura la protección de diferentes fiestas y tradiciones del municipio mediante su declaración de interés turístico por parte de la Generalitat, el siguiente paso es darlas a conocer entre los más pequeños. El objetivo es que los niños y niñas no solo participen en estas celebraciones, sino que también entiendan su origen, su historia y el papel que han tenido en la identidad de Nules.

El concejal de Tradiciones, Ramón Martínez, ha destacado que Les Barraquetes es una fiesta “con mucha tradición e historia” para el vecindario y ha subrayado el orgullo que supone para el municipio mantener viva esta celebración. En la misma línea, el edil de Turismo y Patrimonio, Guillermo Latorre, ha señalado que la colección de cuentos busca divulgar las fiestas protegidas entre el público infantil para garantizar su continuidad “generación tras generación”.

La fiesta de les Barraquetes es considerada una celebración única tanto en el territorio valenciano como en el resto de España. Su origen histórico está vinculado a la movilización de las tropas del Ejército Real hacia la Sierra de Espadán, coincidiendo con el octavo día después del Corpus Christi, cuando se solicitó que las tropas fueran bendecidas por el Santísimo.

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Desde entonces, Nules mantiene viva esta tradición el jueves posterior al Corpus, con una celebración en la que los niños y niñas del municipio tienen un papel protagonista y que ahora también se transmite a través de la literatura infantil.

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